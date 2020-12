V mírném kopci nad rybníkem nedaleko středu obce se tyčí šedý objekt s červenou věží a malým nádvořím. Cestou k němu jistě něco zakřupe pod nohama, dveře do objektu jsou trvale otevřené. Z někdejšího zámečku zůstala jen ruina, která dlouhé roky chátrá.

Před zhruba deseti lety měli majitelé povolení k demolici. Investorka, s níž byli domluvení, jej chtěla srovnat se zemí, a postavit místo něj bezbariérové ubytování. Avšak i kvůli silné vlně protestu ze strany místních, kteří podepisovali petici za zachování zámku a jeho opravu, k demolici nedošlo.

Zda je povolení stále platné, není jasné. Nedošlo však ani k opravě a majitelé o bývalém zámku nechtějí hovořit. Detaily nezná ani polanecký starosta.

FOGLAROVKY V PRAXI

„Nedávno jsme se tam s kamarády vydali na výpravu, zajímala nás jeho historie, jak to tam vypadá. Je to bída,“ podotýká jeden z ostravských mladíků.

A skutečně. Do objektu se – na vlastní nebezpečí! – může dveřmi dostat kdokoliv. Oprýskané omítky, zabedněná okna, prohnilé trámy. Na někdejší sídlo rodu Sedlnických je věru nepěkný pohled. A v nejbližší době se na tom, zdá se, nic nezmění.

„V Polance jsou i důležitější věci, ale jelikož jsme zrekonstruovali celé okolí a střed obce, tak je to objekt, který by si zasloužil řešení,“ řekl Deníku starosta Polanky nad Odrou Pavel Bochnia.

RYBNÍK NAD ZÁMEK

„Nechci posuzovat, jestli by tady zámek nadále měl stát, nebo ne, každý má svůj názor, je to ale soukromý objekt a vzhledem ke svému stavu by si určitou pozornost zasloužil,“ dodal Bochnia, který s jedním ze spolumajitelů jedná ve věci nedalekého rybníku, téma bývalého zámku je ale spíše tabu.

Většinový majitel má navíc bydliště ve středočeských Měchenicích, zbylí vlastníci také žijí mimo region. Dřívější honosné sídlo naposledy sloužilo po přestavbě zemědělcům jako sýpka a sklad.

V 90. letech byl zámek v žalostném stavu navrácen původním majitelům, kteří se jej od té doby snaží neúspěšně prodat.

