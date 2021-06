Sice pozdě, ale přece. Čeští fotbalisté se se zpožděním dostali do Budapešti, kde je v neděli čeká osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku. Kvůli problémům s letadlem reprezentanti nestihli na rozdíl od Nizozemců předzápasový trénink v Puskás aréně. Co všechno zaznělo z úst trenéra Jaroslava Šilhavého na tiskové konferenci před velkolepou bitvou?

O komplikacích s cestou do Budapešti: Je to samozřejmě komplikace navíc. Plánovali jsme, že si zatrénujeme na stadionu, kde budeme hrát. Ale museli jsme reagovat na nastalou situaci. Myslím, že se to vyřešilo nejlépe, jak mohlo.

O zranění Vladimíra Daridy: Ztráta kapitána je vždy bolestivá a nepříjemná, ale musíme respektovat, pokud mu zranění neumožní nastoupit. I když se rozhodne až v den zápasu, tak určité varianty už vymýšlíme. Dovedu si představit, že by mohl nastoupit Tonda Barák.

O vykartovaném Janu Bořilovi: Určitě nám chybět bude. Nabízí se nám hned několik možností, jak jej nahradit. Stále se rozmýšlíme, kterou vybereme. Věřím, že všichni hráči jsou hladoví po úspěchu, chtějí nastoupit a předvést se.

O síle Nizozemska: Je to nesmírně těžký soupeř. Nizozemská reprezentace má tradičně velkou sílu dopřed, hráči jsou hladoví po střílení gólů. Jakmile získají míč, chtějí s ním jít do útoku. Ve skupině dali osm gólů, a když jsme analyzovali jejich zápasy, tam měli snad přes třicet šancí. Jejich útočná fáze je velmi nebezpečná, ale určitě nemůžeme jenom bránit. Musíme být dopředu nebezpeční a Holanďany zlobit.

O šancích na postup: Jedna věc je jistá – postoupit může jen jeden tým. Jen když budeme maximálně účelní, povede to k úspěchu. Pokud se nám podaří, měl bych z toho opravdu velkou radost.

O zápasu Česka s Nizozemskem na Euru 2004: Byl jsem u toho jako asistent trenéra Karla Brücknera. Ten zápas nejde vymazat z hlavy, často si na něj vzpomenu. Bylo to úžasné.

O atmosféře na zaplněném stadionu: Moc se na to těšíme. Budapešť není příliš daleko, a co máme informace, tak se fanoušci na zápas chystají. Bude to skvělé hrát před fanoušky a věřím, že je odměníme za jejich podporu.