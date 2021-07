Všichni správní fotbaloví fanoušci vědí, že nejlépe se fandí pospolu a kde jinde, než přímo na fotbalovém stadionu. V Kutné Hoře tak budou lidé české reprezentanty povzbuzovat z tribuny na stadionu v Lorci, kde se sešli už u osmifinálového zápasu z Nizozemskem. Připravena pro ně bude velkoplošná LED obrazovka.

"Sparta Kutná Hora zve všechny na velkoplošné promítání čtvrtfinálového utkání české reprezentace proti Dánsku. Přijďte si zafandit a zažít autentickou atmosféru utkání,“ zvou organizátoři. Chybět prý nebude ani nezbytné občerstvení a dobře vychlazené pivo. Vypadá to, že na kutnohorském fotbalovém stadionu to bude v sobotu večer opravu žít.

ANKETA: Vyhrajeme v sobotu nad Dány? A kde budete fandit?



Vít Šnajdr, Kutná Hora, místostarosta

Věřím, že vyhrajeme dva nula. Kde budu fandit, ještě nevím, rád bych šel do Lorce, ale uvidím, jak to dopadne.



Tomáš Dáňa, Kutná Hora, majitel restaurace

Určitě vyhrajeme. Bohužel jsem ale v sobotu v práci, tak toho moc neuvidím.



Štěpán Drtina, Kutná Hora, asistent poslance Parlamentu ČR

Ano, věřím tomu, že vyhrajeme. Tipuji výsledek 2:1 pro nás. Tým hraje skvěle a ve většině zápasů předvedli úctyhodný výkon. V sobotu se zrovna vracím z dovolené. Tam budu fandit tam, kde to budu mít na start zápasu nejblíže. Pokud se stihnu vrátit do Kutné Hory, tak zajdu nejspíš Pod Schody.



Petr Henčl, Miskovice, starosta

Vyhrajeme, fandit budu ve sportovním klubu Miskovice.