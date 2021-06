Italští fotbalisté porazili Rakousko 2:1 po prodloužení a postoupili do čtvrtfinále. Duel v londýnském Wembley, který v základní hrací době skončil bez branek, rozhodli v rozmezí 95. až 105. minuty střídající Federico Chiesa a Matteo Pessina. Za Rakušany snížil ve 114. minutě další střídající hráč Sasa Kalajdzic. Italové zvítězili ve 12. zápase po sobě. Od září 2018 neprohráli už 31 utkání, čímž překonali národní rekord ze 30. let minulého století.

Dánsko porazilo Wales ve třetím zápase po sobě a připsalo si na turnaji druhou výhru za sebou. Stejně jako na závěr skupiny proti Rusku vstřelilo čtyři branky. O úvodní dvě branky se postaral Kasper Dolberg, v závěru zpečetili jasné vítězství Joakim Mähle a Martin Braithwaite.

"Je to naprosto šílené. Ani nevím, jak se mám cítit. Je to bláznivé. Neskutečné. Jako by pro mě celý turnaj začínal," řekl Dolberg. Oficiální twitterový účet Eura okamžitě překřtil šťastného střelce na "Kaspera Goalberga".

"Ta atmosféra v Amsterodamu byla šílená. Musíme zůstat dál sebevědomí a odvážní. Ať už narazíme v další fázi na kohokoli, nebojíme se. Soustředíme se na svou hru a schopnosti," radoval se Mähle.

Dánové postoupili mezi nejlepších osm týmů Evropy po 17 letech. Velšané neobhájí semifinálovou účast z roku 2016.

"Jediné, co k tomu říct, je, že je to zklamání. Nezužitkovali jsme příležitost, která se nám teď naskytla. Nicméně jsme bojovali a jsem na náš tým hrdý," řekl kapitán Walesu Gareth Bale.

Dánsko tak výhrou 4:0 vyrovnalo druhé nejvyšší vítězství ve vyřazovací fázi ME: stejným výsledkem skončily duely Belgie s Maďarskem v roce 2016 a Španělska s Itálií čtyři roky předtím. Rekord drží Nizozemsko, jež v roce 2000 deklasovalo srbský výběr 6:1.