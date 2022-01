Jak jste viděl svůj první zápas v roli trenéra Záp?

Byl to první zápas po nějaké pauze, tak to bylo znát. Docela dost trénujeme, tak bych z toho nedělal vědu. Nebyla to žádná sláva a od některých čekám, že se s tím poperou daleko víc. Doufám, že další zápas to bude jiný.