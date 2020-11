Novotný pochází z pomezí Rakovnicka a Kladenska, ze Stochova, ale neodmyslitelně spjatý je s pražskou Spartou, kam brzy přestoupil. Tehdy neměla konkurenci a stoper s ní získal rekordních a těžko uvěřitelných 14 českých (československých) mistrovských titulů. Po vrcholové kariéře se padesátiletý borec pohyboval v klubech v okolí Prahy, Všenorech a později Vestci. Nyní si otevírá kancelář na břehu Rakovnického potoka.

„Role Jirky Novotného bude větší než jen trenérská. Chceme využít jeho kontaktů v českém fotbalovém prostředí a jeho obrovských zkušeností, proto se Jiří Novotný stává sportovním ředitelem klubu,“ sdělil předseda klubu Marek Tvrz.

Protože Novotný působí také u reprezentace ČR do 21 let a ta si nedávno zajistila postup na ME, a navíc má povinnosti ve zmíněné akademii, doplní ho na postup trenéra Tunisan Mohamed ben Hasen. Podle Marka Tvrze se jedná o mezinárodně ostříleného fotbalového odborníka. Každopádně s Novotným už hrával před lety za Všenory.

„Rakovník je pro mě nová výzva. Samozřejmě mám i další povinnosti v reprezentaci U21 či ve Vestci, ale na spolupráci s kolegou Ben Hassenem se moc těším. Prvotním úkolem bude mužstvo pořádně poznat, proto začne zimní příprava už 7. prosince., abychom měli dostatečný čas vše vyladit na start soutěže,“ prohlásil Jiří Novotný.

A co na spolupráci s českým rekordmanem v počtu titulů říká jeho kolega? „Jirka je jedním z mých nejlepších přátel v České republice. Pár let jsme spolu hráli za Všenory. Je jasné, že Jirka jakožto zkušený mezinárodní fotbalista bude pro klub velkým přínosem,“ míní Ben Hassen, jenž se do Rakovníka dostal díky majiteli KSG Abdulmoutimu Kaakimu, s nímž se zná.

„Nedávno jsem dostal nabídku podílet se výrazněji na projektu, který vznikl v Rakovníku a vzhledem k mým vazbám na pana Kaakiho celý projekt vnímám velmi optimisticky, a proto jsem se rozhodl nabídku přijmout. V plánu majitele KSG je výrazně ukotvit Rakovník na fotbalové mapě,“ prohlásil pro klubový web Mohammed Ben Hassen.

Podle Marka Tvrze se povedlo díky dohodě s Novotným a Ben Hassenem optimálně složit realizační tým. „Podle mě to bude skvělý tandem, který se bude velmi dobře doplňovat. Máme připravené šestidenní zimní soustředění v lednu, řešíme ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí a Národní sportovní agenturou příchod rozdílových zahraničních hráčů. Chceme být na restart ČFL skvěle připraveni. Do toho dotahujeme rozpočet na rok 2021 se zahraničním partnerem. Jednoznačným cílem pro tuto sezonu je záchrana soutěže,“ doplňuje předseda Marek Tvrz.

Mohamed Ben Hassen neskrývá, že v úvodu angažmá se bude soustředit na psychiku hráčů. „Mým nejbližším cílem je postavit silný tým, zapracovat na zlepšení psychiky hráčů a vrátit jim zpět sebevědomí. Věřím v jejich schopnosti. Sledoval jsem předešlých sedm zápasů a pravdou je, že nás čeká mnoho práce. S Jirkou jsme připravili intenzivní tréninkový plán s cílem zlepšit fyzickou, technickou, taktickou a psychologickou stránku každého hráče a poté celého týmu. Zlepšíme postavení týmu v tabulce a připravíme dobrý tým, ze kterého budou mít fanoušci radost,“ slibuje Tunisan, který ovládá několik jazyků.

Právě on byl od počátku klíčovým člověkem ve spolupráci se zahraničním partnerem KSG, což potvrzuje také předseda klubu. „Ano, s panem Hassenem jsem v průběhu dubna několikrát hovořil prostřednictvím videohovoru, abychom se následně v květnu potkali v Praze i v Rakovníku. Od té doby jsme v každodenním kontaktu,“ říká Tvrz.

Podle Ben Hassena přinese klubu spolupráce s KSG přidanou finanční hodnotu klubu. Nejen jemu, ale i městu Rakovník. „Náš partner má v plánu investovat mnoho finančních prostředků pro další sportovní vzestup klubu. KSG také pro A-mužstvo finančně zajišťuje soustředění v Českém Dubu, aby hráči byli v kondici a připraveni na zápasy. V rámci zvýšení sportovní úrovně se do přípravy na testy zapojí také hráči z Portugalska, Francie či Nizozemska,“ dodal Ben Hassen.