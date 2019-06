„Tušili jsme, že nabídka přijde, ale když opravdu přišla, nevěděl jsem, zda se smát, nebo brečet. Vše rozhodli hráči. Všichni do jednoho postoupit chtěli, přijali i podmínky, že bude víc trénovat, čtyřikrát týdně. Berou to jako výzvu a ocenění své sportovní kariéry,“ řekl Marek Tvrz.

Rakovník si ve své už 116 let trvající historii klubu zahrál i první ligu, a to za druhé světové války. Kopali tady velcí fotbaloví frajeři, mimo jiné i tři světoví vicemistři, Oldřich Nejedlý, Josef Košťálek a Josef Kadraba. Teď jsou hezké rakovnické časy zpátky, vždyť základ týmu došel do ČFL z I. A třídy, kterou hrál ještě před pár lety!

„Tehdejší mladá osa, celkem šest hráčů, s námi opravdu jde už od A třídy, v níž jsme vsadili na mladé. Věřím, že budou stačit i na ČFL, třeba Jarda Červený (střelec) měl na jaře v divizi tak parádní sezonu, že o něj stály i větší kluby,“ vypráví Tvrz, který už zahájil i jednání o posilách. Sázet bude podle dlouhodobé politiky klubu hlavně na kluky z Rakovnicka, ale jedna už domluvená posila má lesk české nejvyšší soutěže. Má ovšem smlouvu do 30. června, proto zatím předseda její jméno říkat nemůže.

Finančně bude ČFL náročnější soutěží. Kluby oproti divizi neutratí víc za cestování, ani za rozhodčí (tady pomáhá ministerstvo školství), ale hráči, ač nejsou profíky, už stojí víc korunek. „Řekl bych, že tohle zvládneme. Pomůže nám město, něco přislíbili i sponzoři. Klub hrál na jaře tak dobře, že do ochozů přišlo i k pěti stovkám fanoušků. To tady dlouho nebylo, o fotbal je v Rakovníku zájem,“ raduje se Marek Tvrz.

Předseda, pod jehož vedením se SK Rakovník probil do třetí nejvyšší soutěže po dvaceti letech. A změří síly s protřelými mužstvy i béčky slavných klubů z Plzně či Sparty. „Uvidíme, skeptici se našli i po našem postupu do divize ze čtvrtého místa. A my pak odehráli dvě vynikající sezony,“ dodal Tvrz.