Benátečtí byli pány domácího trávníku, hosté se vepředu až na nějaký ten centr bez adresáta či přihrávku do ofsajdu k ničemu nedostávali. Nejnebezpečnější střelu domácích do přestávky vyslal z dvaceti metrů Gidion. Brankář Malý ji vyškrábl na roh.

„Naše hra v prvním poločase určitě nebyla podle představ, i tak jsme šli do jednobrankového vedení. Ve druhé půli už se objevovaly věci, které jsme chtěli. Kladně hodnotím naši produktivitu, proměnili jsme skoro vše,“ uvedl benátecký trenér Radek Lacina. „Vyhořeli jsme v řešení finální fáze, právě v tom se lámal chleba. Benátky jsou silné na míči a diváci jsou pro ně dvanáctým hráčem,“ konstatoval jeho protějšek Libor Tichý.

Krátce po změně stran padlo rozhodnutí. Tulach nešťastně zasáhl kopačkou do brady Glöcknera a Jimmy Gidion z penalty zvýšil. Nigerijský útočník vzápětí sklepl Bodlákův centr Mackovi, který procedil prudkou ránu pod tělem brankáře do sítě – 3:0. „Kutná Hora na tom nebyla tak dobře kondičně jako my a druhý gól je zlomil, pak už to bylo jednoznačně v naší režii“ postřehl Radek Lacina.

Hned po výkopu ještě mohli hosté zdramatizovat zápas. Po Veselého zpětné přihrávce však Libor Křelina na dlouhou nohu z malého vápna nepřekonal dorostence Ulricha na čáře.

V 73. minutě si Gidion narazil na jeden dotek s Šimkem a předložil před prázdnou bránu svému krajanu Tochukwu Mbahovi. Ten se nemýlil, stejně jako za tři minuty při podobné situaci, kdy mu míč zprava servíroval Zedníček. „Pět obdržených branek je pro nás facka,“ hlesl kutnohorský trenér Libor Tichý. „Stále se opakuje stejný scénář, kdy dobrý výkon z domácího utkání nedokážeme zopakovat venku.“

Benátky měly blízko k rekordní výhře, od kanára však zachránila hosty při Kopově přízemní střele tyč. V závěru jara je čekají další adepti sestupu, Tochovice a sousední Horky. „Určitě nikomu nechceme pomáhat, jdeme s jednoznačným cílem z těch tří kol udělat devět bodů a posunout se tabulkou výš než na šesté místo,“ prohlásil Radek Lacina. V tom jim bude držet palce určitě i poslední soupeř, který musí ve zbylých dvou kolech bodovat stoprocentně a doufat v zaváhání rivalů.

Benátky – Kutná Hora 5:0 (1:0)

Branky: 10. a 54. Macek, 73. a 76. Mbah, 51. z PK Gidion. Rozhodčí: Trojan. ŽK: 0:2. Diváci: 210. Střely na bránu: 9:3. Rohy: 7:2.

Benátky: Ulrich – Bodlák (61. Mbah), Kopa, Glöckner, Komma – Zabilanský (77. Borovička), Šimeček, Vobořil, Slicho (64. Zedníček) – Gidion (77. Košek), Macek (64. Šimek).

Kutná Hora: Malý – Zrůst, Wolf, Franc, Tulach – Marek, Křelina (77. Tichý), Nekvinda (77. Exner), Pleva (59. Dostál) – Pilný, Veselý.