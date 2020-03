Náročný zápas začali lépe Kutnohorští. Hned v první minutě měl šanci J. Kulhánek, poté měl další šance po rohovém kopu Vlášek. A do třetice střílel těsně vedle Semrád křížnou ranou z úhlu.

Pak se ukázali i hosté, ale jejich stoprocentní šanci lapil brankář Kutné Hory Petr Malý. „Rozhodující byla dvacátá minuta, kdy rozhodčí odpískal pro mě hodně přísnou penaltu. To byl asi jeden z rozhodujících momentů utkání,“ zlobil se kutnohorský obránce Bedřich Franc.

„První poločas jsme odehráli v dobrém nasazení, jen škoda neproměněných šancí. Zato druhý nebyl moc povedený, neudrželi jsem moc balon a hráli nakopávané míče, což k úspěchu nevedlo. Až na jednu šanci, kterou připravil Wolf přihrávkou ze strany, jsme si žádnou větší příležitost nepřipravili,“ litoval Franc.

Hra Sparty se podle něj rozpadla po druhé inkasované brance v 76. minutě. „Hosté chodili do nebezpečných brejků. Škoda třetího gólu v samém závěru. Stav nula-tři nevypadá dobře. My se musíme odpíchnout od výkonu z první půle. Nemůžeme v dalších zápasech hrát výkonnostně dva různé poločasy,“ uvědomoval si Bedřich Franc.

Hattrickem se blýskl v náchodském dresu Martin Malý. Byl k nezastavení? „Je to nepříjemný rychlý a důrazný útočník,“ charakterizoval ho Franc a odpověděl: „Nebyl k neudržení, ale první gól dal z penalty a poté dvakrát po odraženém míči. Je to náchodský rozdílový hráč, něco jako u nás Wolf.“

Náchodští pomýšlí na postup do ČFL. Jaro začali ideálně. „Uvidíme v dalších kolech, je tam více týmů, které by chtěli postoupit a mají kvalitu. Ale Náchod má spoustu dobrých fotbalistů a hraje pěkný fotbal. Podle mě do třetího místa hrát bude,“ myslel si Franc.

Kutnohorští jedou v dalším kole do Poříčan, které jsou v tabulce za nimi. Tam Sparta nesmí ztratit. „Souhlasím, musíme z venku přivést nějaké body, nejlépe tři a nechat Poříčany pod sebou v tabulce i nadále,“ dodal kutnohorský lodivod.

Kutná Hora – Náchod 0:3 (0:1, 21., 76. a 90.+2 Malý). Kutná Hora: Malý – Bílek, Vlášek (74. Cimr), Saulich, Franc, Piskač (40. Šindelář), Nekvinda, Semrád, J. Kulhánek (64. Zelenka), Hradílek, Wolf. Trenér Radek Kulhánek.