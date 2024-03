Další bodovou ztrátu utrpěli divizní fotbalisté Čáslavi a jejich situace se ještě zhoršila. Bez branek hráli s tabulkovým soupeřem, týmem Nového Bydžova, kterému se chtěli bodově přiblížit. To se ale nestalo a ze dvou zápasů vydolovali jen bod. A to je sakra málo.

Nový Bydžov – Čáslav 0:0

„Utkání bylo vyrovnané a bojovné. A také oboustranně nepřesné,“ přiznal trenér čáslavského celku Roman Kučera. „My jsme byli fotbalovější, ale nedokázali jsme proměnit své šance. Na začátku měl dobrou Chábera, ve druhém poločase vychytal Turynu gólman a poté byl v příležitosti ještě Konyvka. Na konci už to byla překopávaná,“ řekl k zápasu kouč hostujícího celku.

„Byl to od začátku boj a ani jeden tým nedokázal rozhodnout. Hrálo se o důležité body a o záchranu a na utkání to bylo vidět. Kýžený gól jsme nedali, neproměnili jsme své šance,“ smutnil Kučera.

Pro jeho tým je to velká komplikace, jeden bod ze dvou utkání se hodně málo „To je jasné. Musíme se v jednom zápase prosadit a vyhrát, aby si hráči více věřili. Pak by nám to mohlo jít a narostlo by nám sebevědomí. Po vstřeleném gólu bychom se zklidnili, takhle byla naše hra nepřesná. Jsme nespokojeni s tím, co předvádíme,“ dodal kouč Roman Kučera.

Čáslav: Vyhnánek – Junek (85. Peterka), Vencl, Kraj (60. Konyvka), Záruba, Mráz, Kučera, Hanč, Chábera, Turyna, Slavík (87. Bašek).