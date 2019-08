Ke čtvrtému diviznímu kolu vyrazili v sobotu kutnohorští fotbalisté, kteří odehráli zápas proti mužstvu Kolína. I přes převahu domácích fotbalistů dokázali jít svěřenci Radka Kulhánka ve druhém poločase do vedení, které následně dlouho bránili. V posledních vteřinách utkání ale domácí vyrovnali ze standardní situace, kterou dorážel domácí brankář Kubát.

Krátce po úvodním hvizdu zahrávali domácí standardní situaci, ze které hlavou zakončoval jeden z domácích hráčů, jeho střela byla nadějná, ale případná branka by neplatila, hráč se nacházel v ofsajdu. V sedmé minutě zkoušel domácí útočník zakroutit střelu do brány, balon ale mířil nad bránu. Další šanci Kolína v podobě přímého kopu zneškodnil kutnohorský brankář Petr Malý, který o chvíli později vytáhl na roh hlavičku domácích. Domácí dále hrozili, tentokrát se dostali do úniku, po kterém domácí útočník zkoušel placírkou překonat Malého, ten ale předvedl dobrý zákrok a střelu chytil. Z rohového kopu měli Kolínští šanci v podobě hlavičky, míč ale nemířil do brány. Další pokus domácích zaznamenal Vácha, který ale přízemní střelu neumístil do brány. Kolín krátce před koncem poločasu zahrozil z protiútoku, který ale výborně pokryl Malý. Prvních pětačtyřicet minut tak i přes velký nápor domácích skončil nerozhodně 0:0.