Ten, kdo nestihl v Čáslavi úvodní dvacetiminutovku, přišel hned o tři branky. Ke smůle domácích si všechny tři zásahy připsal Kolín. Čáslav přes tříbrankový deficit nesložila zbraně. Ve 20. minutě hlavičkoval z malého vápna těsně mimo Ronovský. O dvě minuty později se do zakončení dostal Hannich, jeho pokus Otáhal kryl. Ve 39. minutě napřáhl zpoza vápna Čuchal, Otáhal ovšem předvedl pěknou robinsonádu a míč vyrazil.

Ve druhém poločase domácí fotbalisté přidali na obrátkách a brzy se dostali Kolínu na dostřel. Hned v 49. minutě proměnil Vančura pokutový kop. O pár minut chyboval v rozehrávce Soběslav, který nabídl balon Baškovi. Čáslavský hráč ovšem tváří v tvář brankáři Otáhalovi neuspěl ani natřikrát. O minutu později našel dlouhým míčem za obranou Mráz kapitána Vančura, ten si znovu vylámal zuby na brankáři hostí. V 60. minutě našel Strnad ve vápně Baška, ten z otočky opět jen vyprášil rukavice Otáhala. Tisíciprocentní šanci následně zahodil Ronovský, před kterým po centru Čuchala zívala zcela prázdná brána. Místo zakončení nohou, ale čáslavský útočník zvolil hru hrudí a dovolil tak brankáři Kolína míč zkrotit v rukavicích. V 67. minutě byla Čáslav za svoji aktivitu odměněna. Čuchal skvělou kolmicí vybídl ke skórování Ronovského, jenž konečně prostřelil brankáře hostí – 2:3. Čáslav pokračovala v útočné hře a pět minut před koncem se málem dočkala vyrovnání. Centr střídajícího Vilíma si na značce pokutového kopu našel osamocený Ronovský, svou hlavičku ale nasměroval mimo tři tyče.

FOTO: V Sokolči by nevyhrála ani Barcelona v nejlepší slávě, uvedl Linhart

„Kolín nás v úvodu zápasu vytrestal z produktivity. Ze čtyř střel na bránu, dal tři góly a nastřelil tyč. Po dvaceti minutách jsme byli zralí na ručník,“ konstatoval trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Naštěstí jsme se z těžkého direktu oklepali a snažili se do poločasové pauzy o korekci skóre, byť neúspěšně,“ řekl Svoboda. „Ve druhém poločase to vzali kluci za správný konec. Dokázali jsme snížit na rozdíl jedné branky a další čtyři brankové příležitosti jsme zahodili. To nakonec rozhodlo. Kdybychom byli v koncovce produktivnější, mohli jsme mít ze zápasu alespoň bod. Prohráli jsme ale se vztyčenou hlavou. Po výkonu ve druhém poločase se nemáme za co stydět. Tým má zdravou morálku a jsem rád, že jsme do poslední vteřiny usilovali o srovnání skóre, což ocenili po závěrečném hvizdu i diváci potleskem,“ uzavřel trenér Čáslavi.

Branky: 49. z PK Vančura, 67. Ronovský – 11. Sodoma, 14. Vondráček, 19. P. Čapek. Poločas: 0:3.

Čáslav: Barták – Konyvka, Schovanec, Mráz, Slavík (62. Vilím) – Čuchal, Vančura – Chábera (55. Strnad), Bašek (76. Kubín), Hannich – Ronovský.

Kolín: Otáhal – Routek, Soběslav, Soukup (70. Hakl) – Valenta (70. A. Čapek), P. Čapek, Milec, Zeman (46. Hudec), Koděra (76. Štancl) – Vondráček, Sodoma (70. Vácha).