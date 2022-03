Hned ve třetí minutě zápasu poslal dlouhý míč za obranu hostí Mráz, ten přebral Kopp, který však v samostatném úniku ze strany na brankáře Bartaloše minul branku. O minutu později se musel vytáhnout brankář Barták, který skvělým zákrokem zneškodnil střelu Vaška zpoza vápna. Ve třinácté minutě si na prodloužený míč po autovém vhazování počkal na zadní tyči Kopp, jeho zakončení ale rychlým přesunem vyřešil gólman Bartaloš. Ve čtyřiadvacáté minutě se hosté dostali do vedení. Vašek si narazil míč s Volfem, jehož přihrávku nezachytila stoperská dvojice domácích a tváří v tvář Bartákovi se Vašek nemýlil. Chvíli před poločasovou pauzou měl obrovskou příležitost ke skórování domácí Hejný. Po centru Slavíka hlavičkou zcela osamocen na hranici malého vápna. Míč ovšem trkl mimo tři tyče.

Po deseti minutách druhé půle fauloval Petrů na středu hřiště Volfa, ten ale v pádu dokázal míč posunout za zkoprnělou obranu Čáslavi na Formáčka, který i přes zákrok brankáře Bartáka dokázal míč propasírovat do brány – 0:2. Čáslavští se snažili s nepříznivým stavem něco udělat, ale do vyložených šancí ke skórování se nedostávali. Tři minuty před koncem Slavík zpětnou přihrávkou našel ve vápně Hannicha a ten vykřesal pro Čáslav naději na bodový zisk – 1:2. K tomu měli Čáslavští nakonec blízko. V poslední minutě totiž Hannich přesným centrem našel nabíhajícího Hejného, jenž ovšem v další velké příležitosti hlavičkoval mimo branku.

FOTO: Skvělý start Kutné Hory. Zápas o šest bodů zvládla na jedničku

„Do jarní části jsme vstoupili tím nejhorším možným způsobem, a to porážkou na domácí půdě. Tabulka soutěže je extrémně vyrovnaná a každá taková ztráta bolí dvojnásob,“ mrzelo trenéra Čáslavi Jakuba Svobodu. „Věděli jsme, že na těžkém terénu bude zápas o úvodní brance. My jsme naše dvě vyložené šance v prvním poločase nedali, soupeř se prosadil po pěkné kombinaci a naší chybě ve středu hřiště,“ popisoval Svoboda a navázal: „Ve druhém poločase jsme soupeři nabídli další lacinou branku, když po faulu na hostujícího hráče přestali naši obránci na rozdíl od soupeře hrát. To jsou momenty, které neustále opakujeme. Neskutečně nás sráží, inkasujeme hodně branek prakticky z ničeho,“ kroutil Svoboda hlavou.

„Po brance na nula dva to bylo již složité. Hru jsme se pokusili oživit střídáním Vančury a Hannicha, což se nakonec v závěru vyplatilo, když Hannich dokázal snížit na jedna dva. V poslední minutě jsme navíc v další stoprocentní šanci minuli branku,“ litoval Jakub Svoboda a doplnil: „Musíme se z porážky co nejdříve oklepat. Zpevnit defenzívu a přivézt ztracené body ze hřiště Libiše,“ uzavřel odhodlaně.

Branky: 87. Hannich – 24. Vašek, 56. Formáček. Poločas: 0:1.

Čáslav: Barták – Kurka, Mráz, Petrů, Slavík – Strnad (46. Vilím), Schovanec (61. Vančura), Bašek, Kopp (46. Konyvka) – Hejný, Ronovský (69. Hannich).