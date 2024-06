/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ztráta nebo zisk? To bude asi jasné až po úplně posledním zápase sezony. Fotbalisté Čáslavi v dalším divizním utkání získali na svém stadionu pouze bod. Že je to málo? Možná, ale dvakrát museli dotahovat jednogólové vedení Vysokého Mýta, které bylo v tabulce na čtvrtém místě. Čáslavský tým ztrácí dvě kola před koncem sezony pouhé dva body na další dva celky před sebou (Dobrovice, Hlinsko) a jeden na Nový Bydžov. Nic není ztraceno.

Čáslav – Vysoké Mýto 2:2

Na hodně podmáčeném terénu se těžko kombinovalo oběma celkům, přednost dostávala jednoduchá hra. Jako první vsítili gól hosté, když si odražený balon našel Schmoranz a parádní střelou zavěsil. Odpověď domácích byla hodně rychlá. Čáslav zahrávala rohový kop a přímo z něj se trefil Kraj. Za další minutu skóroval čáslavský Junek, jenže praporek asistenta vylétl nahoru a byl po radosti.

VIDEO: Velká šance Slavíka na začátku utkání

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Vysoké Mýto | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Ve druhém poločase opět udeřili jako první borci Vysokého Mýta. Mezi střelce se zapsal Dvořák. O vyrovnání se postaral zkušený Kučera, do konce zápasu zbývalo šest minut. Dalšího gólu už se diváci nedočkali a zápas skončil nerozhodně.

„Jsme totálně zklamaní,“ soukal ze sebe trenér čáslavského mužstva Roman Kučera. Soupeř nám dal z ojedinělých dvou akcí dva góly. My jsme měli dostatek šancí na to, abychom výsledek překlopili na svoji stranu. Dvakrát jsme prohrávali, přesto jsme měli možnosti, jednou jsme trefili břevno, pověstné štěstíčko se k nám nepřiklonilo. Takže jsme zklamaní,“ litoval kouč domácího celku.

„Střídali jsme dobré momenty se špatnými a umožnili jsme soupeři, aby dal dva góly. To byly hlavní momenty. Už na začátku měl velkou šanci Slavík, ale nedal a od toho se to pak odvíjelo. V Benešově jsme byli minulý týden efektivní, teď jsme se na šance nadřeli. Jejich gólman zasáhl snad třikrát na brankové čáře, jen Hejný mohl dát tři góly. Ale to je fotbal. Prostě jsme to nezvládli a jsme zklamaní. Výkony některých hráčů byly hrozně slabé,“ dodal trenér Roman Kučera.

Pro Čáslav to bylo poslední domácí utkání, v závěrečných dvou kolech jede k soupeřům – Spoje Praha a Trutnov.

Branky: 34. Kraj, 84. Kučera – 32. Schmoranz, 56. Dvořák. Poločas: 1:1.

Čáslav: Vyhnánek – Konyvka, Vencl, Nešpor, Hanč – Slavík, Kučera, Junek, Kraj (53. Hejný) – Turyna (74. Peterka), Chábera.