Pět gólů dostali divizní fotbalisté Čáslavi na půdě chrudimské rezervy. Hosté nehráli více než hodinu špatně, pak je ale položila třetí branka a jejich hra se rozpadla. Jediný gól čáslavského mužstva dal dvě minuty před koncem střídající Dudla. Velmi nešťastnou obnovenou premiéru v áčku zažil Hannich, který šel do hry v poločase, ale vydržel jen šest minut. S poraněným kotníkem skončil v nemocnici.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benátky nad Jizerou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Chrudim B – Čáslav 5:1

„Po dlouhé době jsme měli dobrý vstup do zápasu, v úvodu jsme kombinovali na polovině soupeře. Jenže jsme z toho nic nevyužili, naopak domácí se dostali poprvé na naši polovinu a hned dali gól. To s námi zamávalo. Nicméně první poločas byl herně vyrovnaný. Dobře jsme kombinovali, centrovali, ale bohužel jsme nedokázali využít výškové převahy Hejného, to byla strašná škoda,“ litoval Jakub Svoboda, trenér Čáslavi.

Na konci poločasu se zranil Vilím, který měl svalové potíže a po přestávce jej nahradil rekonvalescent Hannich. „Jenže tomu domácí hráč přišlápl kotník a skončil v nemocnici. V pátek se nám zranil Schovanec, takže nemáme body a jsme minus tři hráči,“ kroutil nevěřícně hlavou Svoboda. „Do druhého inkasovaného gólu jsme byli lepší. Za stavu jedna nula jsme měli největší naši šanci, na zadní tyči zakončoval Chábera, ale brankář vytáhl parádní zákrok. Herně to nevypadalo špatně, ale pak se ukázalo, jak je naše psychika křehká. Dostali jsme gól, úplně jsme se rozsypali a na hřišti už bylo jen jedno mužstvo. Kalich hořkosti jsme si vypili do dna,“ dodal Jakub Svoboda.

Branky: 11., 66. a 72. Firbacher, 62. Juliš, 80. Zvolánek - 88. Dudla. Poločas: 1:0.

Čáslav: Vyhnánek – Vančura, Hejný (75. Dudla), Mráz, Petrů (75. Ronovský), Konyvka, Hajník, Peca (81. Peca), Bašek, Vilím (46. Hannich, 51. Chábera), Slavík.