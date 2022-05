„Především bych chtěl poděkovat klukům z béčka, kteří s námi k zápasu odcestovali. Měli jsme opět extrémní problémy se složením týmu, kdy jsme postrádali nejzkušenější hráče Mráze, Vančuru, Hejného a Strnada. Bohužel, v posledních týdnech se nám tento problém neustále opakuje,“ litoval trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Navíc jsme hned po dvaceti minutách museli střídat Kurku, který si po jednom ze soubojů odnesl zlomený nos,“ kroutil hlavou Svoboda.

„Mladí ale vzali zápas dobře do svých rukou. Bez nadsázky bych řekl, že jsme herně odehráli jeden z nejlepších zápasů na jaře. Bohužel z něj nemáme ani jeden bod. Rozhodly naše chyby při bránění. První branku jsme dostali v době, kdy byl ošetřován Kurka a ztratili jsme míč na půlce hřiště, což domácí potrestali brejkem. Druhou pak z kraje druhého poločasu, kdy domácí podnikli útok ve dvou hráčích do naší šestice bránících, i tak jsme se špatně zajistili a inkasovali. To jsou prostě školácké chyby, které náš výkon sráží,“ mrzelo Jakuba Svobodu.

Hlízovští útočníci se konečně probudili, odnesly to Rejšice

„Na druhou stranu jsme byli po celý zápas odvážní ve hře na míči. Dobře jsme kombinovali, dostávali se do šancí. Proměnili jsme však jen jednu, kdy se po rohovém kopu prosadil Aleš Chábera, který dal svůj vůbec první divizní gól. Ve druhém poločase mohl přidat i druhý, ale ve stoprocentní šanci trefil jen náruč brankáře domácích,“ popisoval Svoboda. „Branku jsme nakonec také vstřelili, podle záznamu z videa i regulérní, ale nebyla nám pro ofsajd uznána. Škoda,“ řekl trenér Čáslavi.

„I přes prohru výjimečně kluky chválím. Myslím si, že se naše hra posouvá dobrým směrem. Pokud se vyvarujeme zbytečných chyb při inkasovaných brankách, tak je nadále na čem stavět,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Branky: 21. Zezula, 48. Slavík – 33. Chábera. Poločas: 1:1.

Trutnov: Kobos – Macek, Turner, Müller, Štěpánek (76. Balcar), Knap, Holubec (76. Jirousek), Brejcha (91. Valášek), Zieris, Zezula, Slavík (84. Rajnoch).

Čáslav: Vyhnánek – Kurka (22. Chábera), Schovanec, Petrů, Konyvka – Bašek, Čuchal – Slavík, Ronovský, Vilím (81. Tůma) – Hannich.