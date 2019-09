První branka utkání padla už v první minutě, konkrétně po deseti vteřinách hry, když Ronovský překonal domácího brankáře Kellera. Ronovský přidal o třiatřicet minut později svou druhou branku v utkání, když ve skluzu zakončil protiútok Čáslavi. Domácí dvě minuty před koncem prvního poločasu snížili, ze standardní situace se prosadil Poběrežský. Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté, v pětašedesáté minutě využil Strnad chybu domácího brankáře a dal třetí branku svého týmu. O dvanáct minut později Ostrá opět snížila, když dal branku Knobloch. Jen o minutu později ale Čáslavští opět odskočili na rozdíl dvou branek, když se prosadil Vančura. Sobotní výhra nad Ostrou je první venkovní výhrou Čáslavi v letošní sezoně.

„Vzhledem k předchozím venkovním utkáním jsme změnili taktiku, soustředili jsme se na poctivý výkon v obraně a přechod do protiútoků. Podle mého jsme ale hráli příliš defensivně a domácí tak mohli být často na míči. Byli jsme hodně produktivní, z šesti šancí jsme dali čtyři branky, dvě z nich nám soupeř daroval. Už po deseti vteřinách domácí obránce poslal míč k Ronovskému, který nás poslal do vedení. Třicet minut na to našel Para Ronovského, který ve skluzu dokázal dát druhou branku. Ještě do konce poločasu stihli domácí snížit na 1:2,“ řekl k prvnímu poločasu trenér čáslavských fotbalistů Jakub Svoboda.

„Hra ve druhém poločase vypadala podobně, ale zase se nám podařilo potrestat chyby domácích, například když brankář soupeře poslal balon na Strnada, který z třiceti metrů poslal míč do brány. Čtvrt hodiny před koncem druhého poločasu jsme si to udělali těžší, dostali jsme zbytečnou branku, která byla důsledkem špatného bránění. Dokázali jsme však opět odskočit na rozdíl dvou branek, a to jen pár okamžiků poté, když se po několika odrazech dostal míč k Vančurovi, který dal čtvrtou branku, tento gól byl rozhodující moment zápasu. Zápas jsme zvládli rýmovostí a produktivitou, mám určité výhrady, ale za tři body jsem rád,“ dodal Jakub Svoboda.

Ostrá – Čáslav 2:4 (43. Poběrežský, 77. Knobloch – 1., 34. Ronovský, 65. Strnad, 78. Vančura)

Ostrá: Keller – Moudrý, Bodlák, Bejda (90. Hošťálek), Novotný (85. Mansfeld), Mareš (39. Knobloch), Vobořil, Hudec (68. Řezníček), Horák, Šimáček, Poběrežský. Trenér Pavel Jícha.

Čáslav: Hartych – Jelínek, Richard, Petrů, Hannich – Strnad (88. Kurka), Vančura, Mach, Para – Král (90. Vajgl) – Ronovský (75. Váňa). Trenér Jakub Svoboda.