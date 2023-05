Čáslav nezvládla domácí mač, v tabulce padla na poslední flek

Nemohou se chytit a hodně by to potřebovali. Divizní fotbalisté Čáslavi nezvládli domácí utkání s Trutnovem a jejich situace v tabulce skupiny C je kritická. Padli už na poslední flek.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benátky nad Jizerou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský