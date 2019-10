Desáté divizní kolo odehráli v neděli fotbalisté Čáslavi, kteří v domácím prostředí sehráli zápas proti fotbalistům z Nymburka. Díky brzké brance Vančury vedli Čáslavští po prvních pětačtyřiceti minutách 1:0, ve druhé části utkání ale Nymburk vyrovnal na 1:1. Stav se nezměnil až do poslední minuty, následoval pokutový rozstřel, po kterém byli šťastnější hosté, kteří si tak z Čáslavi odvezli dva body.

Ilustrační foto fotbal | Foto: Zdeněk Plachý

Domácí poslal do vedení kapitán Jakub Vančura v osmé minutě, když hlavou překonal hostujícího brankáře Plačka. Vedení drželi čáslavští fotbalisté až do přestávky. Deset minut po začátku druhého poločasu ale hosté vyrovnali, na centr ze strany si počkal Martin Dudla, který vyrovnal na 1:1. Žádná další branka během základní hrací doby nepadla, následovaly pokutové kopy. Zatímco domácí mužstvo proměnilo tři pokutové kopy, Nymburk proměnil čtyři, čímž si zajistil dva body do tabulky, Čáslav se musela spokojit s jedním bodem.