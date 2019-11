První branku dali hosté, konkrétně v patnácté minutě, branku si připsal Matěj Javůrek. Už ve třiadvacáté minutě vedli hosté o dvě branky, tentokrát překonal domácího brankáře Hartycha Patrik Žitka. Jedinou branku domácích v prvním poločase vstřelil v devětadvacáté minutě kapitán Jakub Vančura, do kabin se tak šlo za stavu 1:2. Po nástupu do druhé části utkání trvalo devatenáct minut, než bylo vyrovnáno, druhý zásah si připsal Jakub Vančura. V sedmasedmdesáté minutě už čáslavští fotbalisté vedli, brankáře Kobachidzeho přelstil Štěpán Váňa. Stejný hráč ještě pojistil výhru Čáslavských, když v devadesáté minutě přidal svou druhou branku v utkání. Svěřenci Jakuba Svobody se tak s podzimem rozloučili výhrou 4:2.

„Podle mě jsme vyhráli zaslouženě, když se to tak nemusí tvářit. V prvním poločase jsme hráli kombinačně na polovině hostů, jenže jsme se nedostávali do větších příležitostí. Soupeř hrozil z protiútoků, které se jim dařily. Ve třiadvacáté minutě vedli o dvě branky, k tomu ještě neproměnili jednu šanci. Díky krásné střele do šibenice, kterou vyslal vančura, jsme se opět dostali do hry,“ řekl k prvnímu poločasu utkání trenér čáslavských fotbalistů Jakub Svoboda.

„krátce po začátku druhého poločasu měl dvě velké příležitosti Ronovský, bohužel z toho nepadla ani jedna branka. Jednou hlavičkoval těsně vedle, podruhé se mu střela nepovedla a šla mimo. Vyrovnali jsme, když se podruhé prosadil Vančura, když nádherně proměnil přes zeď přímý kop. Chtěli jsme získat tři body, tudíž šel na hřiště druhý útočník. Tento tah se nám nakonec vyplatil, střídající Váňa díky dvěma brankám zvrátil utkání na naší stranu. První branku dal po kolmici od Strnada, podruhé využil přihrávku Koppa. Za tři body jsme velice rádi, obzvlášť po průběhu utkání. Musím hráče pochválit, nechali na hřišti všechno a zaslouženě vyhráli,“ doplnil čáslavský trenér své hodnocení.

Po patnácti odehraných zápasech drží čáslavští fotbalisté desáté místo divizní tabulky, celkem nasbírali jednadvacet bodů díky sedmi výhrám, z toho dvou penaltových, dva body získali Čáslavští po dvou penaltových prohrách. Svěřenci Jakuba Svobody nastříleli celkem pětadvacet branek, inkasovali dohromady třicetkrát. O jeden bod více mají deváté Horky nad Jizerou a osmé Hlinsko, třiadvacet bodů má sedmý Dvůr králové nad Labem, na dostřel tří bodů je šestý Trutnov. Za Čáslaví je Ostrá s dvaceti body, stejný počet bodů má také Letohrad, o čtyři body méně než Čáslavští má Libiš.

Čáslav – Velké Hamry 4:2 (1:2)

Branky: 29., 64. Vančura, 77., 90. Váňa – 15. Javůrek, 23. Žitka.