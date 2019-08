K dalšímu mistrovskému utkání vyrazili v neděli čáslavští fotbalisté, které čekal zápas se soupeřem z Benátek na hřišti v Horkách nad Jizerou. Svěřenci Jakuba Svobody po prvních pětačtyřiceti minutách prohrávali 1:2, ve druhé části utkání zůstal stav nezměněn, a Čáslavští tak odjížděli s prázdnou.

„Měli jsme strašný vstup do utkání, během deseti minut šel soupeř třikrát do velké šance, naštěstí pro nás z toho byla jen jedna branka. Domácí se pro šance ani příliš nenadřeli, překopávali hráče na naší pravé straně a z toho šli sami na bránu. První branku nám soupeř vstřelil z odkopu Richarda, krátce potom se balon ocitl na naší polovině, domácí využili špatného postavení v obraně a kolmou přihrávkou vyslali Gidiona do šance, kterou proměnil. Z inkasované branky jsme se nesložili, a po hezké akci přihrál Kořínek Ronovskému, který vyrovnal na 1:1. Ke konci prvního poločasu jsme přišli o míč ve středu hřiště, následoval protiútok Benátek, na jehož konci se náš obránce nechal lehce obejít, a Gidion nám dal druhou branku. První půle byl z naší strany nepovedená, stav utkání mohl být vyšší,“ zhodnotil první poločas trenér čáslavských fotbalistů Jakub Svoboda.