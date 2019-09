„Hráli jsme s prvním celkem tabulky, přesto bylo utkání po celou dobu vyrovnané. Měli jsme dobrých prvních třicet minut, presovali jsme soupeře a tvořili jsme si příležitosti, které jsme ale nedokázali proměnit. Je škoda, že jsme dobrý výkon nepotvrdili vstřelením branky. Hosté dali dvě branky, dvakrát jsme udělali zbytečnou chybu v rozehrávce a ze dvou šancí jsme dvakrát inkasovali,“ řekl k prvnímu poločasu trenér čáslavských fotbalistů Jakub Svoboda.

„Ve druhém poločase jsme byli nuceni dvakrát střídat, což vedlo ke změně systému. Podařilo se nám vstřelit branku, měli jsme další dvě nebo tři příležitosti, ani jedna ale brankou neskončila. Na druhé straně soupeř hrozil do otevřené obrany, ale v utkání jsme už neinkasovali. Mrzí mě, že jsme podali nejspíš nejlepší výkon na podzim, ale nemáme ani bod. Faktem zůstává, že jsme dokázali tlačit první mužstvo tabulky, a zároveň jsme na soupisce měli dva hráče ročníku 2002. Věřím, že když v tomto trendu vydržíme, tak to bude správně, když to ne vždy může znamenat body. Kluci za výkon zaslouží pochvalu,“ dodal Svoboda.

V devátém kole Fortuna Divize C čeká na svěřence Jakuba Svobody zajímavé utkání. Čáslavští vyrazí do nedaleké Kutné Hory, kde odehrají derby na nově položeném kutnohorském trávníku. Utkání se odehraje v sobotu 5. října, výkop je v 10:15. Nejbližší domácí zápas odehraje Čáslav v neděli 13. října proti Nymburku od 15:30.

Po osmi odehraných kolech se čáslavští fotbalisté nachází na osmém místě divizní tabulky. Celkem nasbírali svěřenci Jakuba Svobody dvanáct bodů za čtyři výhry, z toho jednu na penalty, a jednu prohru na penalty. Stejný počet bodů má také Hlinsko a Letohrad.

Čáslav – Vysoké Mýto 1:2 (63. Ronovský – 28., 38. Hrubý)

Čáslav: Hartych – Jelínek (85. Chábera), Mráz, Richard (54. Kurka), Hannich – Čuchal (81. Batelka), Petrů (46. Král), - Strnad, Vančura, Kořínek (68. Váňa) – Ronovský. Trenér Jakub Svoboda.

Vysoké Mýto: Černík – Stránský, Žák (68. Trnka), Hock, Valášek, Tomášek, Hrubý (81. Benda), Rezek (62. Wimmer), Novák (88. Mokrejš), Dvočák, Zavřel (68. Tlapák). Trenér František Dvořák.