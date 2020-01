Za domácí se prosadil dvakrát nový hráč v čáslavské kabině Netušil, zbylá branka zbyla na Trekovala.

„Na to, že šlo o první zápas, jsem spokojený, soupeř hrál velmi dobře a kvalitně nás prověřil. Trvalo nám asi půl hodiny, než jsme se srovnali, do té doby jsme soupeře pouštěli do šancí, které ale zneškodnil Barták v bráně. My jsme hrozili převážně z protiútoků, do vedení jsme se dostali po chybě hostujícího brankáře. V prvním poločase byli lepší hosté. Kromě dvou minut jsem s druhým poločasem spokojený, drželi jsme míč, kombinovali jsme až do šancí. Pak se krásně trefil Netušil, který vystřihl nůžky. Inkasovali jsme po zbytečných ztrátách, na tom musíme zapracovat,“ zhodnotil utkání čáslavský trenér Jakub Svoboda.

Čáslav – Dukla Praha dorost

Branky Čáslavi: 2 Netušil, Trekoval.

Čáslav: Barták – Jelínek, Mráz (46. Richard), Petrů, Hannich (80. Netušil) – Vančura (87. Mach), Čuchal – Strnad (65. Trekoval), Kopp, Para – Netušil (70. Váňa). Trenér Jakub Svoboda.