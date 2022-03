Prvního vážnějšího momentu ohrožení branky se početná divácká kulisa dočkala po čtvrthodině hry. Do vápna se prodral Konyvka, jeho pokus brankář Jíra vyškrábl, míč doputoval až k Petrů, který v nadějné pozici zamířil těsně mimo tři tyče. O deset minut později se skóre již měnilo. Ke smůle domácích se z vedoucí branky radovali hosté. Kopa napřáhl z hranice šestnáctky, gólman Vyhnánek jeho střelu jen vyrazil před sebe, na což zareagoval pouze dobíhající Macek a pohodlně otevřel brankový účet zápasu.

Domácí kontrovali ve 33. minutě. Konyvka našlápl s míčem, elegantně prošel mezi třemi hráči soupeře až do pokutového území, kde před vybíhajícím gólmanem Jírou přihrál pod sebe Ronovskému, který již mířil do odkryté branky. V závěru poločasu mohlo být na domácí straně ještě veseleji. Na pravé straně se uvolnil Vilím, centroval do vápna, kde Hannich ve vyložené pozici hlavou netrefil odkrytou bránu.

Vyrovnané a bojovné utkání pokračovalo i ve druhém poločase. Rozhodující moment nastal v 57. minutě. Rohový kop Vančury vyboxoval Straka, v následném závaru se nejlépe zorientoval stoper Mráz a pohotovou ranou poslal Čáslav do vedení. Hosté ve snaze o vyrovnání vyprodukovali dvě nebezpečné střely, se kterými si ale brankář Vyhnánek poradil. Domácí naopak hrozili z rychlých protiútoků. Ani jednou se však do vážnějšího zakončení neprodrali. Největší šanci na srovnání skóre si hosté vypracovali až v nastaveném čase, kdy Mbah dostal míč před branku ke Slichovi, jehož pokus zblokoval jeden z domácích obránců přímo do rukou brankáře Vyhnánka. O pár chvil později mohli domácí začít slavit zisk tří bodů.

„Po obratu ve skóre jsme dokázali získat nesmírně cenné tři body. Za to je kluky potřeba pochválit,“ uvedl trenér Čáslavi Jakub Svoboda a navázal: „Odehráli jsme poměrně slušný zápas. Až na jednu nedohranou situaci, kdy jsme inkasovali branku, jsme po celý zápas hráli koncentrovaně a trpělivě. Hosté v prvním poločase vycházeli ze zajištěné obrany, hráli jsme do zhuštěného bloku. I tak jsme dokázali vstřelit krásnou branku po průniku Konyvky a další dvě šance jsme nedali,“ rekapituloval trenér Čáslavi.

„Ve druhém poločase jsme si pomohli důrazem po standardní situaci a následně jsme se soustředili na kontrolu vypracovaného vedení. To se nám nakonec podařilo a jsme za to samozřejmě rádi. Po prohře v úvodním kole s Hlinskem jsme dokázali dvěma vítěznými zápasy nahradit ztracené body, což je velká vzpruha pro sebevědomí hráčů,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Branky: 33. Ronovský, 57. Mráz - 25. Macek. Poločas: 1:1.

Čáslav: Vyhnánek – Konyvka, Mráz, Petrů, Slavík – Vančura (86. Bašek), Schovanec – Vilím (60. Strnad), Čuchal, Hannich (80. Chábera) – Ronovský.

Benátky: Jíra (45+2. Straka) – Zabilanský, Glöckner (76. Košek), Kopa, Slicho – Mbah, Šimeček (65. Boček), Mansfeld, Vobořil, Šimek (65. Komma) – M. Macek.