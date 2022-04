Nadšeně bojující domácí v prvním poločase prodali svoji touhu po třech bodech. Čáslav sice kombinovala, ale pouze na vlastní půlce. Defenzivní blok domácích jim toho na druhé straně hřiště příliš nepovolil. Domácí zahrozili první střelou v 8. minutě, s tou si ale brankář Barták poradil. Hosté kontrovali ranou Macha, která směřovala do horního rohu branky, nicméně gólman Baláš ji dokázal lapit. Domácí se vedení ujali po půlhodině hry. Rychlý kontr a důraz ve středu hřiště znamenal propadnutí čáslavské obrany a Rojšl pohodlně otevřel účet utkání. Čáslav mohla odpovědět Baškem, který ve výborné pozici hlavičkoval zcela osamocen mimo tři tyče.

Čáru přes rozpočet udělala v 52. minutě Čáslavi chyba při rozehrávce, kdy domácí další brejk zužitkovali ve druhou branku. O šest minut později ovšem Čáslavští snížili, když si na přesný Slavíkův centr naskočil Hejný a hlavičkoval přesně. Hosté se dočkali vzápětí i srovnání skóre, když se po rohovém kopu k hlavičce dostal Hejný a skóroval. Rozhodčí Depeš ale k údivu všech branku neuznal a zcela nepochopitelně odpískal faul na domácího brankáře. O chvíli později se Ronovský obtočil kolem svého strážce v pokutovém území, svůj pokus ale nasměroval nad branku domácích. Náchodští pak hrozili do otevřené obrany hostí. Jednu z brejkových situací hasil až skvělým zákrokem Barták. Nakonec si Náchod pomohl standardní situací, kdy se prosadil Punar. V závěrečné nervózní čtvrthodince sice hosté kontrolovali míč, ovšem z tlaku vytěžili pouze hlavičku Petrů. A tak se ze zisku tří bodů radovali nadšeně bojující domácí.

„V zápase jsme postrádali dvojici zkušených hráčů Mráze s Vančurou. Je vidět, že nemáme ještě tak vyzrálý tým, který by si bez těchto zkušených harcovníků dokázal poradit jak s tvrdostí soupeře, tlakem od diváků, výroky sudího,“ konstatoval trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Mrzí mě to o to víc, protože jsme domácím darovali branky jak na slavnostním podnose. Jsou to pro mě zbytečně ztracené body a budu se opakovat, ale jsem zklamán z toho, že si bez zkušených hráčů neporadíme,“ řekl Jakub Svoboda a pokračoval: „Ve druhém poločase jsme dokázali snížit na jedna dva, navíc jsme dali naprosto regulérní branku na dva dva. Nicméně klíčový moment zápasu posoudil hlavní rozhodčí jinak, než všichni na hřišti očekávali. Nechápu to, mrzí mě to. Trávíme půl dne na výjezdu a takto se rozhodne o osudu zápasu,“ kroutil Svoboda hlavou. „Poté inkasujeme lacinou branku při nedůsledném bránění soupeře a s dvougólovým mankem se v závěru zápasu těžko něco dělá,“ připustil Svoboda.

Náchod od prvních minut urputně bránil. „Domácí na nás podle předpokladů vyrukovali s hlubokým obranným blokem. My ale máme problémy se proti takto postavené obraně prosadit. Na můj vkus jsme měli i velmi málo vyložených příležitostí. Málo se tlačíme do koncovky. Z našeho výkonu jsem nakonec rozladěn, takto se o přední místa v tabulce nehraje,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Branky: 29. a 52. Rojšl, 74. Punar – 58. Hejný. Poločas: 1:0.

Náchod: Baláš – Knap, Světlík (76. Čejchan), Podolník, Rojšl (81. Šesler), Čejkan, Hak (89. Doucek) , Malý, Ansorge (76. Melichar), Punar, Vencl.

Čáslav: Barták – Konyvka (79. Strnad), Schovanec, Petrů (79. Kurka), Slavík – Čuchal, Bašek (71. Chábera) – Mach, Ronovský, Hannich – Hejný.