Čáslav prolomila střeleckou smůlu na půdě soupeře. Vydolovala bod

Někdy může mít i bod cenu zlata. Tak nějak to mohou vnímat divizní fotbalisté Čáslavi, kteří prožívají hodně nepodařený start do sezony. Minulý týden sahali konečně po třech bodech, ale proti bylo počasí a utkání s Brandýsem bylo v 60. minutě za stavu 3:0 ukončeno. V Trutnově Čáslav získala alespoň bod. Dvakrát mířil do černého na hostující straně Hejný.

Z divizního fotbalového utkání Kolín - Čáslav | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský