„Věděli jsme, že soupeři se na venkovních hřištích moc nedaří, což jsme také chtěli potvrdit. Řekl bych, že se to povedlo, po celé utkání jsme byli lepším týmem, měli jsme dobré příležitosti už v prvním poločase, ale soupeř byl týmem, který dal první branku. Nakonec jsme vyrovnali po standardní situaci, kdy dal branku Mráz, to byla důležitá situace celého zápasu,“ zhodnotil první poločas čáslavský trenér Radim Truksa.

„Do druhého poločasu jsme mohli jít s klidnou hlavou, hosté už moc nebezpeční moc nebyli, my jsme měli poměrně dost šancí. Prosadil se Adam Ronovský, který upravil na 2:1, chvíli na to dal třetí branku Jícha. Byly to zasloužené tři body,“ doplnil Truksa své hodnocení.

Čáslav – Benátky nad Jizerou 3:1 (45. Mráz, 71. Ronovský, 75. Jícha – 42. Košek)

Čáslav: Kubát – Skokan, Mráz, J. Petrů, Kunášek – Kořínek (76. Strnad), Vocel (83. Plíhal), Čuchal (61. Ronovský), Hannich – Jícha, Vančura. Trenér Radim Truksa.

Benátky nad Jizerou: Levíček (16. Straka) – Sudek, Glöckner, Horák (69. Dohnalík), Šimeček, Kocourek (74. Procházka), Košek, Boček (81. Outěřický), Šimek (61. Mbah), Zabilanský, Gidion. Trenér Lukáš Jarolím.