„Do zápasu jsme vstoupili dobře, v úvodních minutách jsme měli tři rohové kopy. Rozhodovaly velké individuální chyby, o síle Hlinska ze standardních situací jsme věděli, přesto jsme při jejich bránění nebyli dostatečně důslední,“ začal s hodnocením čáslavský trenér Jakub Svoboda.

„Inkasovali jsme už z prvního rohového kopu, podruhé jsme inkasovali po velké chybě Trekovala a třetí branka padla opět z rohového kopu. My jsme trefili brankovou konstrukci, dali jsme i branku, ale kvůli faulu na brankáře nakonec neplatila. Když jsme prohrávali o tři branky, šli jsme do rizika, což umožnilo domácím vypracovat si další šance. Začátkem druhé půle byl v šanci Kořínek, jeho pokus ale brankou neskončil. Branku jsme přece jen dali, a to ze standardní situace, kde nám pomohlo nedorozumění domácích. Krátce potom jsme ale neubránili další rohový kop a inkasovali jsme čtvrtou branku. Je neuvěřitelné inkasovat třikrát z rohového kopu. Ke konci utkání jsme dostali poslední branku, v situaci jeden na tři byl úspěšný domácí útočník,“ pokračoval Svoboda ve svém hodnocení.

„Rozhodly standardní situace, v tom nás soupeř jasně předčil, sice jsme bránili v plném počtu, ale neplnili jsme úkoly a domácí toho využili. Pouštěli jsme soupeře do zakončení, a to se nám vymstilo,“ uzavřel čáslavský trenér své hodnocení.

Hlinsko – Čáslav 5:1 (9. Křivka, 24., 68. Klika, 32. Werner, 89. Hlouš – 60. Kořínek)

Hlinsko: Jech – Cach (46. portyš), Werner (73. Hlouš), Klika (84. Solnička), Křivka (86. Kyncl), Azize (80. Tulach), Nevole, Volf, Vukliševič, Zub, Vašek. Trenér Daniel Sigan.

Čáslav: Karban (46. Hartych) – Jelínek, Mráz, Trekoval (32. Mach), Hannich – Čuchal (58. Král), Petrů – Strnad (65. Para), Vančura, Kořínek – Ronovský (80. Váňa). Trenér Jakub Svoboda.