„Luboš je u nás na zkoušce, protože nás trápí nedostatek brankářů, na dvě mužstva máme dva brankáře, z toho Kovařík je zraněný, takže sháníme někoho na doplnění. Lubošův výkon bych rozdělil na dvě části, ve hře fungoval dobře, bohužel u první inkasované branky se nedohodl s Hannichem, u druhé inkasované branky se nechal přehodit z rozehrávky. Dostal dvě branky, ale myslím si, že by to mohlo být dobré,“ zhodnotil Karbanův výkon čáslavský trenér Radim Truksa.

„Blížíme se k začátku sezony, chtěli jsme vyzkoušet nějaké věci, které si chceme přenést do mistrovských zápasů. V prvním poločase se nám to dařilo, hráli jsme dobře, byli jsme lepším mužstvem než soupeř. Jediné, co mě mrzí, je že jsme dokázali dát jenom dvě branky, protože po průběhu prvního poločasu měl být rozdíl daleko vyšší. Ve druhým poločase už výkon tak dobrý nebyl. Dali jsme dvě branky, měli jsme ještě nějaké další příležitosti, ale soupeř se nám vyrovnal, v určitých pasážích byl lepší. Dostali jsme dvě branky, takže s druhým poločasem jsem moc spokojený nebyl, s prvním ano,“ dodal Truksa k hodnocení zápasu.

Další přípravné utkání v rámci zimní přípravy odehrají čáslavští fotbalisté proti Kutné Hoře, hrající krajský přebor. Utkání se odehraje v sobotu 2. března od 10 hodin na umělé trávě v Kutné Hoře, pro obě mužstva půjde o generálku před začátkem jarní části sezony.

Do divizního jara vstoupí fotbalisté Čáslavi v sobotu 9. března od 14.30 hodin. Do Čáslavi zavítá mužstvo FC Horky nad Jizerou, utkání se odehraje na čáslavské umělé trávě. Poslední střetnutí těchto mužstev dopadlo lépe pro Čáslavské, kteří po bezbrankovém výsledku získali bonusový bod po penaltovém rozstřelu, ve kterém zvítězili v poměru čtyři ku jedné.

Čáslav - Polná 4:2 (2:0)

Branky Čáslavi: Kopp, Jícha, Vančura, Kořínek.

Čáslav: Karban - Skokan, Mráz, Kunášek (66. Hannich) - Vocel (46. Ronovský), K. Petrů (46. Kořínek), J. Petrů (66. Vocel), Kopp (46. Strnad), Vančura (66. K. Petrů), Hannich (46. Dastych) - Jícha. Trenér Radim Truksa.