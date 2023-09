Čáslav se chystala na standardky, ty neuhlídala a ty také rozhodly

Ani na čtvrtý pokus se jim nepodařilo bodovat na půdě soupeře a opět odešli poraženi. Fotbalisté Čáslavi prohráli těsně na hřišti Hlinska, souseda z divizní tabulky skupiny C. Hosté do zápasu špatně vstoupili a za čtvrt hodiny prohrávali o dva góly. Do poločase Čáslavští vyrovnali, na třetí branku domácích už ale odpověď nenašli.