/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tak se konečně dočkali. Po hodně dlouhé době, když naposledy vyhráli v pátém kole 3. září nad Dobrovicí 3:1, si mohli divizní fotbalisté Čáslavi zazpívat vítězný pokřik. Měli k tomu skoro ideálního protivníka, zcela poslední Letohrad. Jenže to bylo o to těžší, že domácí borci v poločase o gól prohrávali. Ve druhém poločase ale dali dva góly a malinká jiskřička naděje na záchranu byla zase zažehnuta.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Letohrad | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav – Letohrad 2:1

Domácí fotbalisté měli první velkou šanci, kdy šel z úhlu sám na gólmana Chábera, brankáře ale neprostřelil. To se mu povedlo až po změně stran, kdy byli o gól napřed hosté po trefě Kabourka. Pak přišel na hřiště střídající Peterka a ten trefil Čáslavi tři body. To bylo osm minut před koncem a vytáhlý forvard byl na hřišti osmnáct minut.

„Máme radost, ale bylo to hrozně těžké,“ oddechl si trenér čáslavského mužstva Roman Kučera. „První půle byla z naší strany nepovedená a také jsme prohrávali. Nebyli jsme v tempu, měli jsme málo pohybu, vázla nám kombinace. V poločase jsme udělali změny a to rozhodlo,“ uvedl Kučera. „Nakonec jsme to otočili a i když fotbal brečel, kluci zápas odmakali. Začali jsme bojovat, kluci makali, už to byl lepší výkon než v prvním poločase. Díky tomu jsme to otočili. To vítězství by mohlo kluky povzbudit do další práce, snad to z nich spadlo a bude to mít pozitivní dopad,“ přeje si čáslavský kormidelník.

Branky: 59. Chábera, 82. Peterka - 30. Kabourek. Poločas: 0:1.

Čáslav: Vyhnánek – Vencl (64. Peterka), Konyvka, Kučera, Hanč, Chábera (72. Kraj), Nešpor, Turyna (46. Ronovský), Mráz, Slavík (90. Peca), Junek (46. Záruba).