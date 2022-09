Jen pro silné povahy. Hora rozhodla v deseti v nastavení. Pak Malý lapil pentli

Na náhradním termínu se týmy po utkání nedohodly.

„No je to skvělá sezona, tohle nikdo nevymyslí,“ trpce se pousmál trenér čáslavského mužstva Jakub Svoboda. „Prý jsou nyní možné dvě varianty. Ta první je, že by se začínalo znovu od stavu nula nula, ta druhá, že by se pokračovalo od té 59. minuty. Rozhodne STK. Pokud ale vyhraje první možnost, tak k tomu není ani co říct, protože my jsme měli zápas skvěle rozehraný, ale proti byla příroda,“ ulevil si Svoboda.

Branky: 14. Petrů, 41. Hejný, 43. Vančura. Poločas: 3:0.

Čáslav: Vyhnánek – Vančura, Čuchal, Hejný, Mráz, Vocel, Petrů, Konyvka, Junek, Hajník, Slavík.