Na dvě vítězství a jednu remízu z posledních třech utkání chtěli navázat divizní fotbalisté Čáslavi v dalším kole soutěže, v němž hráli na hřišti královéhradecké Slavie. A povedlo se jim to na jedničku s hvězdičkou. Sami gól nedostali a díky dvěma zásahům útočníka Cháery si doveli tolik potřebné tři body. Naděje na záchranu dostala zase o dost reálnější obrysy.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Letohrad | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Slavia Hr. Králové – Čáslav 0:2

„V prvním poločase jsme předvedli náš nejkvalitnější výkon,“ pochvaloval si trenér čáslavského týmu Roman Kučera. „Dařila se nám kombinace, hráli jsme v pohybu a soupeře jednoznačně přehrávali,“ těšilo Kučeru. „Dali jsme díky tomu jeden gól a mohli přidat další. Šance měli znovu Chábera a Turyna, jednou jsme trefili břevno. Domácí jsme do ničeho nepustili, naopak jsme my byli nebezpeční a to nám ještě nebyly dva góly uznány kvůli ofsajdu. Hráli jsme dobře a dominovali jsme,“ pokračoval kouč Čáslavi.

Kolem šedesáté minuty měl soupeř dvě standardní situace, my jsme zalezli, byli jsme pasivní. Už jsme byli méně na míči. Ale jak to tak bývá, přidali jsme po brejku druhý gól. V té době jsme měli trochu útlum. Po druhém gólu jsme to v klidu a bez karambolů dohráli. Především ale první poločas byl příslib do dalších zápasů,“ dodal Kučera.

Branky: 24. a 68. Chábera. Poločas: 0:1.

Čáslav: Vyhnánek – Vencl, Konyvka (46. Mach), Kučera, Hanč, Chábera (84. Peterka), Nešpor, Turyna (76. Hejný), Slavík, Kraj, Junek (89. Záruba).