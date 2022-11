Disciplinární komise v týdnu sice uznala, že červená karta pro Ronovského v zápase se Dvorem Králové byla udělena neoprávněně a omilostnila jej pro utkání v Hlinsku, i tak ale trenér Čáslavi Jakub Svoboda řešil rébus při skládání sestavy.„Je to takový kolorit posledních let. V závěru soutěže se potýkáme s neskutečnou absencí hráčů. Na Hlinsko jsme neměli k dispozici Vocela, Vyhnánka, Vančuru, Petrů, Hajníka, Čuchala a Vilíma. Prakticky sedm hráčů, co odehráli nejvíce minut v základní sestavě. To už se prostě do možností jak naložit se složením týmu promítne,“ konstatoval lodivod čáslavské lavičky a navázal: „K tomu jsme ve druhém zápase dostali třetí červenou kartu za skluz na polovině soupeře, to už se mi těžko chápe,“ konstatoval.

Hlinsko bylo v prvním poločase aktivnějším celkem, hosté ovšem pozorně bránili: „Nechtěli jsme se dostat do tak hlubokého bloku, naopak jsme chtěli být daleko aktivnějším týmem. Ovšem domácí nás dlouhými míči a silou v osobních soubojích prostě přetlačili,“ všiml si Svoboda a pokračoval: „Inkasujeme nakonec z pokutového kopu, kdy Mach zbytečně na dlouhou nohu atakuje domácího hráče a sudí se ve sporný moment samozřejmě přikloní na stranu domácích,“ popisoval Svoboda.

Během deseti minut druhého poločasu bylo rozhodnuto. Domácí totiž odskočili na rozdíl tří branek. „Jak lacino přišli domácí k první brance, tak ještě laciněji jsme jim darovali druhou, kdy brankář Barták neudržel hlavičku soupeře z hranice vápna a domácí doráželi míč do prázdné branky. Následně propadneme při našem výkopu a domácí skrz naši středovou linii vstřelí třetí gól,“ rekapituloval trenér Čáslavi.

Až za stavu tři nula měli hosté šance. Slavík šel sám na brankáře, ale ani netrefil branku. Střelu Dastycha z blízkosti skvělým zákrokem zlikvidoval domácí gólman, který se blýskl i v závěru proti nebezpečně střele Slavíka.

„Abychom si ještě vylepšili už tak skvělé číslo na straně inkasovaných branek, tak v samotném závěru inkasujeme po našem rohovém kopu, kdy domácí jdou do brejku, my se stihneme i vrátit, ovšem míč po teči znovu skončí u domácího hráče, který prostřelí vše, co mu stojí v cestě. K tomu v 92. minutě chybuje při odkopu Barták, kdy na velkém vápně nabídne míč soupeři a ten mu jej bleskurychle vrátí zpět do sítě,“ konstatuje Svoboda. „Zápasy nám znehodnocují šílené až katastrofální chyby jednotlivců. Nemůžeme si stále namlouvat, že po zimní přestávce bude vše jinak. Naopak, je třeba zmobilizovat poslední síly a pokusit se na domácím hřišti v posledním kole urvat tři body proti Ústí nad Orlicí,“ uzavřel trenér Čáslavi.

Branky: 41. Kapanga pok. kop, 47. Hlouš, 52., 89. a 92. Králíček. Poločas: 1:0. ČK: 75. Junek (Čáslav).

Čáslav: Barták – Konyvka (68. Nykodým), Schovanec, Mráz, Slavík – Chábera (46. Dudla), Junek, Bašek (79. Dastych), Slavík – Ronovský (68. Hannich) – Hejný (79. Špičák).