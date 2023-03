Divizní utkání rozhodl první poločas, v němž padly všechny čtyři branky. Ke smůle hostující Čáslavi dali tři góly fotbalisté Turnova a do tabulky si připsali tři body. Čáslav je po remíze s Benátkami na jednom jarním bodu ze dvou utkání.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benátky nad Jizerou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Turnov – Čáslav 3:1

„Do zápasu jsme vstoupili skvěle a za deset minut jsme měli tři gólové šance. Ty jsme ale nedokázali proměnit a první nákop soupeře z poloviny hřiště znamenal první branku v naší síti. Nedohodli se brankář s obráncem a dostali jsme laciný gól. Otřáslo to s námi natolik, že jsme mohli hned za minutu inkasovat podruhé. To Turnov gól nedal, přesto se radoval o chvíli později,“ popsal důležité momenty zápasu čáslavský trenér Jakub Svoboda. „Asi potřebujeme prohrávat o dva góly, protože až potom jsme přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a dvacet minut se hrálo v naší režii. Měli jsme několik zajímavých situací a z jedné z nich se nám podařilo snížit. Jenže v nastavení první půle šel hostující hráč po našem odkopu od brány sám na brankáře. Po této obrovské hrubce jsme inkasovali potřetí, což nám zhatilo šance na dobrý výsledek. Ve druhém poločase domácí bránili od půlky, my jsme se snažili o vstřelení gólu, ale k ničemu to nevedlo. Vzadu jsme navíc měli okénka. Největší šanci měl Schovanec, který nastřelil břevno a po dorážce ještě Hejný, ale ten mířil vedle. To nás mohlo dostat zpátky do zápasu, ale nestalo se,“ litoval Svoboda. „Opakovalo se to, co v podzimních zápasech venku. Rozhodly dvě individuální chyby a pak jsme se zase honili na mankem,“ dodal Jakub Svoboda.

Branky: 7. Beníšek, 23. Prokopec, 45+1. Havel – 36. Chábera. Poločas: 3:1.

FK Čáslav: Vlček – Vančura, Čuchal (56. Vilím), Hejný, Mráz (81. Dudla), Petrů (46. Schovanec), Chábera (71. Konyvka), Hajník, Peca, Bašek (46. Ronovský), Slavík.