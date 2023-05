V posledních dnech se hodně trápili jak herně, tak střelecky, ale především výsledkově. Proto padli až na úplně poslední místo fotbalové divize skupiny C. Borci Čáslavi ale ukázali svoji úplně opačnou tvář a v dohrávce 22. kola soutěže zvítězili doma nad Vysokým Mýtem. Domácím se povedl hlavně první poločas, v němž dali čtyři góly. A rázem je i pohled na tabulku optimističtější, čáslavští fotbalisté jsou čtvrtí od konce.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benátky nad Jizerou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav – Vysoké Mýto 4:2

Čáslav měla výborný vstup do utkání, když Bašek skóroval už po čtyřech minutách hry. Pak přišla fantastická pětiminutovka v níž dali domácí hned tři góly. Druhou trefu přidal Bašek, další dvě pak v rychlém sledu Slavík. Přehnanou euforii domácích pak lehce zchladil Žahourek. Sedm minut po pauze skóroval hostující Mokrejš, ale domácí už dvoubrankovou výhru uhájili.

„Měli jsme fantastický vstup do zápasu. Dali jsme čtyři branky, po dvou gólech dali kluci, od kterých jsme to čekali celou sezonu. Musím ale přiznat, že soupeř byl po celý zápas kombinačně lepší. My jsme momentálně psychicky křehcí,“ ulevil si po utkání Jakub Svoboda, trenér Čáslavi. „Ještě v prvním poločase měli hosté dvě gólovky. Přestože jsme v poločase vedli o tři branky, neměl jsem pocit jednoznačného utkání a druhý poločas byl těžký. Museli jsme sahat do sestavy, dost jsme improvizovali. Dostali jsme druhý gól, což byl další zásah do našeho sebevědomí. Ve druhém poločase se hrálo na naší polovině, my jsme byli až v hlubokém bloku. Jenže soupeři to tam nepadalo. My jsme měli asi jen dvě šance, nebyli jsme nebezpeční. Pro soupeře je porážka krutá, ale my jsme rádi za tři body,“ hodnotil utkání kouč Čáslavi.

Branky: 4. a 22. Bašek, 24. a 27. Slavík – 36. Žahourek, 52. Mokrejš. Poločas: 4:1.

Čáslav: Vyhnánek – Schovanec, Mach, Vančura, Čuchal (66. Petrů), Hejný (53. Ronovský), Chábera (88. Marek), Kurka, Mráz, Bašek, Slavík (88. Konyvka).