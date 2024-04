Ze zažehnuté jiskřičky z minulého kola je už malý plamínek. Fotbalisté Čáslavi vyhráli druhé divizní utkání za sebou a podruhé to bylo shodným výsledkem 2:1. Tentokrát naplno bodovali venku, což se jim v této sezoně podařilo úplně poprvé. Zvítězili na hřišti Kosmonos a díky tomu mohou ještě myslet na záchranu v soutěži.

Kosmonosy – Čáslav 1:2

„Potřebovali jsme navázat na minulé domácí vítězství s Letohradem a to se nám povedlo,“ oddechl si trenér čáslavského mužstva Roman Kučera. „Z výsledkem jsme spokojeni, vítězství se ale nerodilo snadno,“ pokračoval kouč Čáslavi.

„Začali jsme velice dobře, deset minut jsme dobře kombinovali, měli jsme navrch a soupeře přehrávali. Vytěžili jsme z toho dvě šance, kdy šel Chábera z boků na gólmana a pak byl faul na Turynu. Ten penaltu proměnil a šli jsme do vedení. Na tuto část jsme ale v dalších minutách nenavázali a herně jsme se propadli. Soupeř těžil z nakopávaných míčů, čímž nás zatlačil a my jsme se štěstím vše odvrátili,“ popsal první poločas Kučera. „Ve druhém poločase jsme chtěli náš herní projev zlepšit, hrát kombinačně, ale brzy jsme inkasovali vyrovnávací branku ze standardní situace. Potom to z nás spadlo, začali jsme hrát a měli jsme několik slibných příležitostí. Po jednom brejku napálil Kučera odražený míč ideálně do šibenice. V závěru jsme si vedení pohlídali, ale žádná šmakuláda to nebyla. Soupeře jsme už do ničeho nepustili a ukopali jsme to,“ uvedl trenér čáslavského celku Roman Kučera.

Branky: 49. Prieložný - 8. Turyna (z PK), 64. Kučera. Poločas: 0:1.

Čáslav: Vyhnánek – Vencl, Konyvka (75. Kraj), Kučera, Hanč, Chábera (90. Ronovský), Nešpor, Turyna (75. Peterka), Mráz, Slavík, Záruba (53. Junek).