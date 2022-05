„Jsem zklamaný. Neporadili jsme si obranným blokem domácích a prakticky na každou branku jsme Tochovicím namazali,“ kroutil hlavou trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Byť jsme udělali vynucené změny v sestavě, tak jsem očekával, že si se soupeřem dokážeme poradit,“ řekl.

„V prvním poločase jsme předvedli lepší výkon. Šance ke skórování měli Hejný, Strnad, Vančura a další. Domácí nás ale dvakrát potrestali po ztrátě míče na středu hřiště a rychlém brejku. To je naše hloupost,“ konstatoval. „My jsme byli v koncové fázi nepřesní. Těsně před poločasovou pauzou jdeme v situaci dva na jednoho na bránu a skončíme kvůli nepřesné přihrávce u rohového praporku. Byl to z naší strany zmar,“ litoval Svoboda.

„Domácí ve druhém poločase pozorně bránili výsledek. My jsme se do bloku na obranné polovině na malém hřišti těžko dostávali. Prakticky jsme si vytvořili šanci jen při standardní situaci,“ mrzelo Svobodu. „O výsledku rozhodla chyba našeho stopera, který namazal domácím na další brejk a bylo rozhodnuto. Zápas rozhodly naše individuální chyby, nepřesnost hráčů ve finální situaci. Mrzí mě to. Očekával jsme od kluků daleko lepší výkon, bohužel. Jsem zklamaný,“ hlesl Svoboda.

„Za zmínku stojí podle mého názoru skutečnost týkající se toho, v jakých podmínkách lze hrát soutěž typu divize. V Tochovicích prakticky chybí sociální zázemí pro hráče, odpovídající hřiště. Podmínky jsou to absolutně nekorespondující s úrovní soutěže,“ konstatoval trenér Čáslavi.

Čáslav čeká do konce soutěže ještě pět utkání: „Musíme mobilizovat síly do dalších zápasů tak, abychom dokázali uhájit čtvrtou pozici,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Branky: 21. a 74. Sirotek, 41. Vlček. Poločas: 2:0.

Tochovice: Beran – Vokurka, Pazderník, Balík, Sirotek, Ivaník (86. Čížek), Čížek, Dušek, Janů (81. Matějka), Vlček, Tošovský (75. Vašek).

FK Čáslav: Barták – Kurka, Mráz (69. Chábera), Petrů, Konyvka – Čuchal, Vančura (76. Kubín) – Strnad (65. Vilím), Bašek, Hannich (46. Ronovský) – Hejný.