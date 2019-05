Podzimní utkání mezi Čáslaví a Trutnovem také dospělo až k penaltovému rozstřelu, když byl stav utkání po devadesáti minutách 1:1. Branku si připsal Jiří Petrů, na penalty ale oproti sobotnímu utkání zvítězila Čáslav.

Do slibné příležitosti se po osmi odehraných minutách dostal domácí Valášek, jehož střela ale nešla ani na bránu. Trutnovští fotbalisté nepřidali branku ani z dalších šancí a pološancí, do kabin se šlo za stavu 0:0. Ve druhém poločase se po standardní situaci odrazil míč k čáslavskému Vocelovi, který nastřelil břevno domácí brány. Další šanci Čáslavských neproměnil Hannich, který při samostatném úniku ztroskotal na zákroku trutnovského brankáře. Krátce před koncem utkání o sobě dali vědět domácí, když ze standardní situace hlavičkoval vedle brány Michala Kubáta Macek. Utkání v základní hrací době vítěze nenašlo, následovaly pokutové kopy.

V první sérii penalt se neprosadil domácí Holubec, jenže ve třetí sérii přestřelil bránu čáslavský Vančura. Až do osmé série byli všichni střelci úspěšní, pak si míč postavil hostující brankář Michal Kubát, kterého také díky brankové konstrukci vychytal domácí brankář. O dvou bodech pro Trutnovské pak rozhodl Handlíř, který překonal Kubáta.

„Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém mohly oba týmy zvítězit. V prvním poločase byli domácí více nebezpeční, měli dvě až tři šance, ze kterých se ale neprosadili. My jsme měli spíš náznaky, které jsme do úspěšného konce nedotáhli,“ zhodnotil první poločas trenér čáslavských fotbalistů Radim Truksa.

„Ve druhé části utkání jsme podle mě měli ke vstřelení branky asi o trochu blíže než domácí. Robin Vocel trefil břevno, Jan Hannich se dostal do samostatného úniku, ale brankáře soupeře neprostřelil. Remíza byla asi spravedlivá, na penalty jsme prohráli v osmé sérii, když nedal Michal Kubát. Bereme jeden bod, před zápasem jsme si dali za cíl, že proti Trutnovu budeme bodovat, chtěli jsme hrát dobře hlavně do defensivy, což se nám na jaře na venkovních hřištích úplně nedaří. To jsme splnili, chtěl bych kluky za předvedený výkon pochválit. Dlouho se mi nestalo, že by mi někdo říkal, že v sedmdesáté minutě chytá křeče, bylo vidět, že jsme zápas odmakali na sto procent. Se zápasem jsem víceméně spokojený, bod odpovídá průběhu. Prohra na penalty mrzí, ale to je vždy loterie. S bodem jsem spokojený,“ přidal hodnocení druhého poločasu Radim Truksa.

Další utkání čeká čáslavské fotbalisty na domácí půdě v neděli 19. května od 17:00. Svěřenci Radima Truksy vyzvou pardubickou rezervu, se kterou na podzim prohráli na pokutové kopy, když byl stav v základní hrací době 1:1. V říjnovém utkání se za Čáslav prosadil Jakub Vančura.

Čáslav se po nepříliš vydařeném vstupu do jarní části sezony propadla na šesté místo divizní tabulky, před ní jsou týmy Mšena, Pardubic B, Přepeří, Dvora Králové a Benátek nad Jizerou.

Trutnov – Čáslav 1:0 na penalty

Trutnov: Šťastný – Macek, Kejzlar, Makovský, Tobiáš, Knap (75. Dvořák), Holubec, Zieris, Valášek (71. Štěpánek), Mařas (88. Handlíř), Matějka. Trenér Miloš Dvořák.

Čáslav: Kubát – J. Petrů, Mráz, K. Petrů (77. Kořínek), Kunášek, Čuchal, Strnad (6. Jícha), Vocel, Hannich (82. Kopp), Skokan, Ronovský (58. Vančura). Trenér Radim Truksa.