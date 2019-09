„Čekal nás těžký soupeř se zkušeným mužstvem. První poločas se nám nevydařil, diváci z nás nejspíš neměli radost. Hosté byli lepší, my jsme hráli bez pohybu a bojovnosti. Plusem prvního poločasu bylo, že soupeř dal jen dvě branky, přesto jsme první šanci měli my, jenže Ronovský minul. Jinak jsme ale se Dvorem Králové v prvním poločase nestíhali,“ nebyl s výkonem svých svěřenců v prvním poločase spokojený čáslavský trenér Jakub Svoboda.

„Ve druhém poločase jsme předvedli lepší výkon, napadali jsme soupeře, hráli jsme agresivně a tvořili jsme si příležitosti. Naši první branku vstřelil Ronovský, pokračovali jsme s vysokým nasazením a odměnou nám bylo vyrovnání na 2:2. Ze standardní situace se míč odrazil k Richardovi, který osm minut před koncem prostřelil domácí obranu a vyrovnal. Pak se střídaly šance na obou stranách, my jsme mohli jít do vedení po střele Krále, kterou ale vytáhl brankář na roh. Soupeř pak ve velké šanci mířil vedle. jsem rád, že jsme se ve druhém poločase dokázali vrátit do utkání, získaný bod je nejspíš spravedlivý,“ doplnil Jakub Svoboda své hodnocení.

K příštímu mistrovskému utkání vyrazí svěřenci Jakuba Svobody v sobotu 7. září do Ostré, kde je od 17:00 čeká utkání s tamním týmem. Hráči Ostré v uplynulých čtyřech kolech dvakrát vyhráli, a dvakrát prohráli. První prohru utrpěli už v prvním kole s Nymburkem, druhou porážku zaznamenali proti Horkám nad Jizerou. Výhry si Ostrá připsala nejdříve ve třetím kole proti Trutnovu, a následně ve čtvrtém kole s Letohradem.

Čáslav – Dvůr Králové 2:3 na penalty (65. Ronovský, 82. Richard – 20. Knespl, 28. Vitebský)

Čáslav: Hartych – Para, Mráz, Richard, Hannich – Petrů (37. Čuchal), Mach – Strnad (90. Váňa), Vančura, Kořínek (62. Král) – Ronovský (70. Trekoval). Trenér Jakub Svoboda.

Dvůr Králové: Vaníček – Pícha, Rejl, Tomeš, Fejk (84. Václavek), Karal, Knespl, Chromek, Vitebský (83. Fried), Vaníček, Macháček (90. Dvořák). Trenér Milan Ujec.