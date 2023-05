Čáslav zahodila dost šancí. Uvidíme, na co to bude stačit, řekl kouč

Může to být zlatý bod, ale také nemusí. Divizní fotbalisté Čáslavi vydolovali bod v záchranářském duelu na půdě Letohradu. „Uvidíme, na co to bude na konci stačit,“ řekl po zápase čáslavský trenér Jakub Svoboda.