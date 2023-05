Další záchranářský duel nezvládli a jejich situace je více než kritická. Opět se potvrdilo, že se divizním fotbalistům Čáslavi na soupeřových hřištích nedaří. Podle trenéra předvedli jeden z nejlepších výkonů jara, ale to jim není nic platné. Tři body zůstaly ve Dvoře Královém, který rovněž bojuje o záchranu.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benátky nad Jizerou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Dvůr Králové – Čáslav 3:1

„V zápase sezony jsme doplatili na neproměňování brankových příležitostí,“ litoval čáslavský trenér Jakub Svoboda. „Měli jsme výborný vstup do utkání a měli dvě výborné šance. Jednou zachránil domácí gólman, jednou jsme dali těsně vedle. Soupeři jsme neodskočili,“ řekl Svoboda. „Do druhé půle jste vstoupili stejně, šanci měl Hejný a další tutovku chytil gólman. Domácí pak poprvé vystřelili na bránu a dali gól. Vlastně hned z rozehrávky kopal soupeř penaltu a během dvou minut to bylo o dva góly. Z nás pak spadla nervozita a možná jsme podali nejlepší výkon na jaře. Ale dál jsme zahazovali šance. Kdybychom dali kontaktní branku, mohli jsme s tím ještě něco udělat. Jenže spravedlnost se nám vysmála do očí, náš gól na konci už nic neřešil. Konyvka ještě dostal červenou kartu a bylo po zápase. Pro nás je to krutá porážka. Domácí vystřelili čtyřikrát na bránu, dali tři góly a jednou trefili břevno. Se souhrou výsledků bude pro nás obrovsky těžké, abychom soutěž zachránili,“ uvědomuje si kouč Čáslavi.

Branky: 50. Allen, 53. Trawally (z PK), 83. Šťastný – 90+1. Peca. ČK: 90+3. Konyvka (Čáslav). Poločas: 0:0.

Čáslav: Vyhnánek – Vančura (85. Schovanec), Čuchal, Hejný, Mráz, Ronovský, Petrů (59. Bašek), Chábera (85. Konyvka), Hajník, Peca, Slavík.