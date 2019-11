Na poslední utkání budou chtít zapomenout fotbalisté Čáslavi, kteří v sobotu vyrazili do Letohradu. První poločas ale vypadal pro Čáslavské nadějně, po brance Ronovského drželi vedení 1:0. Ve druhém poločase ale úřadovali fotbalisté Letohradu, kteří nastříleli svěřencům Jakuba Svobody pět branek. Tři body tak zůstaly v Letohradu, Čáslav odjížděla s prázdnou.

Ilustrační foto fotbal | Foto: Zdeněk Plachý

Čáslav šla do vedení v šestnácté minutě, akci Pary s Hannichem zakončil Ronovský. Vedení udrželi hosté až do konce prvního poločasu, do druhého dějství tak vstupovali s nadějným výsledkem. Ve druhém poločase se ale dařilo hlavně domácím, v devětačtyřicáté minutě vyrovnal Strasser, a jen o tři minuty později Letohradští už vedli, když se prosadil Trnka. Domácím to ale nestačilo, v třiašedesáté minutě dal třetí branku domácích Macek, o devět minut později přidal čtvrtý zásah Letohradu Filip. Poslední zásah dali domácí ve třiaosmdesáté minutě, když vstřelil branku Zbudil.