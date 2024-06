Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Vysoké Mýto | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Smířeni se sestupem jeli divizní fotbalisté Čáslavi k poslednímu zápase sezony do Trutnova, kde dokázali vydolovat bod. Domácí dali první branku šest minut před koncem, o vyrovnání se postaral v nastavení Chábera.

Trutnov – Čáslav 1:1

„Celý zápas jsme hráli na soupeřově polovině, ale obrovskou nepřesností a nekvalitou v předfinální a finální fázi jsme se připravili o lepší výsledek. Své šance jsme nedokázali zužitkovat,“ litoval trenér čáslavského celku Roman Kučera.

„Soupeř dal gól po brejku, byla to jeho jediná akce ve druhém poločase, Nám se alespoň podařilo vyrovnat. Už nám došel benzin, utkání bylo spíše podprůměrné, naše převaha byla platonická, i když držení míče bylo jasně na naší straně. Ale nedokázali jsme si poradit s blokem soupeře, byl nepovedený zápas,“ přiznal kouč Čáslavi.

Celý klub stále věří a doufá, že ještě v divizi zůstane. „Čekáme, jaké budou další administrativní kroky některých klubů, zda to někdo neodhlásí. Nahráli jsme třicet bodů, není to hodně ani málo. Za jaro jsme získali dvacet tři bodů, měli jsme moc remízových zápasů. Honili jsme to, byli jsme blízko, ale bohužel. Chybělo i sportovní štěstí,“ dodal Roman Kučera.

Branky: 84. Doležal – 90+1. Chábera. Poločas: 0:0.

Čáslav: Vyhnánek – Vencl, Konyvka, Kučera, Hanč, Chábera, Nešpor, Turyna (77. Ronovský), Záruba (64. Hejný), Kraj (64. Bašek), Junek.