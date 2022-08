„Z naší strany to byl slabý první poločas. Nadšení ze středeční pohárové výhry jsme do tohoto utkání nepřenesli. Většina kluků na stěžejních postech působila unaveným dojmem a domácí měli více ze hry, měli i více gólových příležitostí. Navíc jsme museli střídat stopera Petrů, který měl svalové problémy,“ popsal peripetie kouč Čáslavi Jakub Svoboda. „První půle nebyla vůbec dobrá a pozitivem bylo jenom to, že jsme inkasovali jen jednou. Druhá půle se opticky změnila. Konyvka dostal míč na zadní tyč, ale mířil jen do gólmana. My jsme se v dalších minutách snažili o kombinaci, ale pak jsme pod dojmem nepříznivého stavu nechali v obraně okénka, domácí měli také nějaké šance a jednou trefili břevno. Pak měl tutovku Vilím, ale našel jen připraveného brankáře ve středu brány. Nakonec měl obrovskou šanci Čuchal, ale na zadní tyči trefil opět gólmana. Prostě jsme to tam nedotlačili. Vítězství domácích je z celkového pohledu zasloužené, v prvním poločase jsme nebyli konkurence schopní,“ vyprávěl po utkání čáslavský trenér.

Branky: 12. Žilka. Poločas: 1:0.

Čáslav: Barták – Čuchal, Ronovský, Vocel, Petrů (36. Mráz), Chábera (80. Nykodým), Hajník, Schovanec (46 Konyvka), Kurka (46. Vilím), Bašek (69. Dudla), Slavík.