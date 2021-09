„Trénovat mládežnickou kategorii, kde se nehraje na výsledek, byl bych s naším herním projevem spokojen. Poslední dvě utkání máme ve hře dlouhé pasáže, kdy jsme jednoznačně dominantní a dokážeme soupeře zatlačit na jeho polovinu. Je to pro nás nová věc, protože dosavadní zápasy jsme takto herně nezvládali, rozhodovali jsme po akcích z rychlých protiútoků. Proto je třeba přimhouřit oči, protože kluci se snaží popasovat s hlubokým obranným blokem soupeře, na což jsme v Čáslavi nebývali zvyklí,“ uvedl trenér Čáslavi Jakub Svoboda.

V derby v Kutné Hoře Čáslav třikrát vedla, dotahovat musel protivník. Teď tomu bylo jinak. Gólově se pro domácí zápas dobře nevyvíjel. Jako první totiž inkasovali. A museli dotahovat. Povedlo se až po změně stran, kdy se do střelecké listiny zapsal kapitán Vančura. A Čáslav pak ještě skóre otočila díky brance Hejného. Vítězství byla sice blízko, ale střídající Kohout pokazil domácím radost sedm minut před koncem.

Fotbalová divize, skupina C: FK Čáslav - SK Kosmonosy 2:2 (0:1). | Foto: Pavla Hájková

