Čáslavský kouč raději přenechal hodnocení asistentovi, Vyhnánek chytil penaltu

Druhou výhru v dosavadních pěti kolech divizní skupiny C urvali fotbalisté Čáslavi. Ti zdolali na svém trávníku Dobrovici ve středočeském derby. Pro domácí začalo utkání katastrofálně, když inkasovali už v první minutě. To je ale nakoplo, do půle stav otočili a výhru pečetil svou druhou brankou Chábera po změně stran.