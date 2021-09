Velké Hamry – Čáslav 2:3

Hostující fotbalisté museli dotahovat. A to hned dvakrát. Ke konci prvního poločasu vstřelil gól domácí Kováčik. Jenže než si stihli diváci sednout po poločasové pauze, zmrazil domácí barvy Slavík. Také podruhé se dostaly Hamry do vedení, pokutový kop proměnil zkušený Radzinevičius. V té chvíli by si na hosty vsadil asi málokdo. Do konce utkání zbývala čtvrthodinka. Jenže devět minut se zapsal do střelecké listiny Hannich. Když už to vypadalo na dělbu bodů, vzla si poslední slovo střídající Vilím a trefil šťastným hostům tři body.

„Oceňuji přístup všech hráčů, kteří na odložené utkání odjeli. Jelikož před námi byla ve všední den dvou a půl hodinová cesta autobusem do Velkých Hamrů, tak si museli se brát dovolené, některé jsme uvolňovali ze školy,“ uvedl trenér Čáslavi Jakub Svoboda.

„Nakonec jsme byli za dřinu a nasazení v zápase odměněni. Vilím zachytil nepřesnou rozehrávku domácích. Vyměnil si míč s Čuchalem a po zpětné přihrávce uklidil balon do sítě,“ popisoval Svoboda rozhodující okamžik zápasu. „Jsme nesmírně rádi, že si z Hamrů vezeme všechny tři body. Na zdejším hřišti se nevyhrává,“ podotkl Jakub Svoboda a dodal: „Poskočili jsme na druhé místo tabulky, v neděli do Vodrant přijede vedoucí celek z Vysokého Mýta, pokusíme se opět potrápit favorita a získat další tři body,“ uzavřel.

Branky: 38. Kováčik, 76. Radzinevičius – 48. Slavík, 81. Hannich, 90+2. Vilím. Poločas: 1:0.

FK Čáslav: Vyhnánek – Richard, Mach, Čuchal, Hejný, Mráz, Slavík, Strnad (68. Vilím), Chábera (84. Schovanec), Hannich (90. Král), Bašek (90. Ronovský).