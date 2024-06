Na jaře jste sice získali parádních třiadvacet bodů, ale podzimních sedm k tomu bylo málo a z divize jste sestoupili. Asi je to velké zklamání…

Ano. Prožíváme velké zklamání. Byli jsme pověstný krůček od malého zázraku.

Když jste v zimě k mužstvu přišel, mluvil jste o tom, že věříte v záchranu. Opravdu jste věřil, že to můžete dokázat?

Věřil jsem, jsem optimista. Zároveň jsem věděl, že stávající kádr nemá kvalitu soutěž zachránit. Doplnili jsme mužstvo o zkušené hráče, kteří měli mužstvo táhnout k záchraně. Mix mladých nezkušených kluků jsme doplnili o starší zkušené hráče.

Nechybělo mnoho, aby se vám to povedlo. Co bylo rozhodujícím jazýčkem na pomyslných vahách?

Začátek soutěžních zápasů nás nezastihl v dobré sportovní formě. Z prvních čtyř kol jsme pouze remizovali v Bydžově. Zejména porážka v Dobrovici byla zbytečná, nedali jsme ani pokutový kop. Los soutěže na jaře nám také nepomohl. Doma jsme hráli sedm zápasů, venku osm utkání. Poslední dva zápasy na venkovním hřišti. V úvodu jsme narazili na silnou Chrudim, která postavila sedm hráčů z A týmu. Následující domácí zápas s Ústím nad Orlicí jsme opět nezvládli. Ústí spolu s Benátky měly sportovně, ale i diplomaticky nejsilnější tým v soutěži.

Kde byla potíž špatných výsledků?

V úvodu soutěže jsme hledali optimální sestavu a rozestavení, které vyhovuje typologii hráčů. Došlo k velkým změnám v kádru, příchody, odchody. Přešli jsme z rozestavení 3 – 5 - 2 na 4 – 4 - 2. V tomto systému jsme byli lepší do obrany i útoku.

V zimě přišlo postupně sedm nových hráčů, což je opravdu hodně. Není jednoduché skládat tým takto za pochodu a v půlce sezony. Bylo těžké hráče motivovat?

Ano, nebylo to jednoduché, ne všechno se povedlo. Karel Hejný se v úvodu soutěže dlouhodobě zranil a do konce soutěže se nedostal do formy. Matěj Peterka nenaplnil naše očekávání, střídal, jako hrotový útočník vstřelil pouze jednu branku. Dan Turyna měl zdravotní problémy, nebyl dotrénovaný, dvě jeho branky na počet minut je málo. Oprávněně chceme více od tak zkušeného hráče. Matyáš Hanč střídal dobré a průměrné výkony. Dan Nešpor se stal po uzdravení oporou týmu. Nejlepšími hráči týmu a lídry byli Ondra Vencl a Jindřich Kučera, ten dal čtyři branky. Brankář Ruslan Usenko chytal jediný zápas v Benešově, zvládl ho, chytil penaltu.

Mužstvo se rozehrálo a mělo hodně úspěšnou sérii. Kdy nastal zlom k lepším výsledkům a výkonům?

Zlom nastal v utkání s Letohradem v pátém kole, které jsme 2:1 vyhráli. Od tohoto zápasu jsme prohráli pouze v Benátkách a to jsme dostali branku z pokutového kopu. Dobrých a vítězných zápasů bylo šest, k tomu jsme přidali pět remíz.

Prozradíte, kde jste měli největší slabinu?

I ve vítězných zápasech jsme dostávali zbytečné branky. Propadali jsme v obranných herních činnostech. Zejména obranné standardní situace byly velkou slabinou týmu. V soubojích jeden na jednoho do obrany jsme měli hráče v sestavě, kteří opakovaně dělali stejné chyby a propadali. Taktika hry na postech a součinnosti hráčů zejména v křídelních prostorách nám vázly. V týmu nebyla dostatečná konkurence, která by některé hráče donutila pracovat více a zlepšovat se.

Jenže ani gólů jste moc nedávali…

Celé jaro jsme měli velký problém s proměňováním brankových příležitostí. Efektivita hry a zakončení byly opravdu slabé. Nejlepším střelcem byl Aleš Chábera s pěti brankami. Útočníci a krajní hráči na křídlech neměli čísla, přihrávky na gól a góly. Turyna dvě branky, Peterka a Hejný po jedné, Slavík jedna branka, Ronovský bez gólu. Dlouhodobé zranění Dana Nešpora, Karla Hejného a v závěru soutěže Dana Turyny a Jindřicha Kučery ovlivnilo skládání základní sestavy a výsledky týmu. Jindra Kučera dohrával soutěž se sebezapřením.

Koho z hráčů byste vyzdvihl, kdo byl hlavním tahounem mužstva?

Osa týmu byla Vyhnálek, Nešpor, Vencl, Kučera, Chábera, Turyna. Nejlepší hráči, jak bylo řečeno, kteří podávali výborné výkony, byli Kučera a Vencl.

Věříte stále, že byste mohli ještě administrativní cestou v soutěži zůstat?

Jsem optimista, věřím. Za práci na jaře bychom si to zasloužili.

Jak budete vypadat čáslavský kádr pro příští sezonu a budete i vy nadále u mužstva působit?

Věřím, že udržíme stávající kádr. Já budu pokračovat, i když budeme hrát krajský přebor.

Nyní je čas odpočinku, určitě si potřebujete od fotbalu oddechnout. Jak budete trávit volné dny bez fotbalu?

Ano, bylo to náročné období. Pojedeme s manželkou k moři, v červenci budu trávit volno na chalupě na Vysočině.