První šanci měl exligový fotbalista Jiří Štajner, jeho střela ale šla těsně nad čáslavskou bránu. V patnácté minutě vypadl brankáři hostů míč z náruče, Helm tak poslal Jiskru do vedení. O pár minut pouději přidal druhou branku domácího celku Skuhravý, který hlavou překonal brankáře Kubáta. Hosté zahrozili téměř po třiceti minutách, Jícha ale svou šanci neproměnil, neprosadili se ani Vančura s Kořínkem, první poločas skončil vedením domácích 2:0.

Na třetí branku si diváci museli počkat do pětašedesáté minuty, kdy Daníček přeloboval Kubáta, a následně míč sám doklepl do brány. Poslední branku vstřelil Krejčík, který střelou k tyči překonal počtvrté Kubáta. Čáslavští fotbalisté tak z Jablonce odjížděli s přídělem čtyř branek, navíc bez bodů.

„Řekl bych, že do utkání jsme vstoupili poměrně solidně, domácí mají dobré nástupy, v patnácté minutě jsme bohužel inkasovali, když Kubát neudržel centr. O pět minut později se domácí prosadili hlavou po rozehrání standardní situace. Poměrně brzo jsme prohrávali o dvě branky, navíc jsme neproměnili šanci, kterou měl Vančura, jinak jsme v prvním poločase soupeřovu bránu moc neohrozili,“ popsal průběh prvního poločasu čáslavský trenér Radim Truksa.

„Ve druhém poločase bylo na hřišti pouze jedno mužstvo, a to domácí. My jsme podali špatný výkon, hlavně směrem dopředu. Nebyli jsme schopni souvisle kombinovat, domácí nás přehráli, výsledek byl nakonec 4:0, dalo by se říct, že zaslouženě,“ dodal Truksa ke druhé části utkání.

Příští utkání odehrají čáslavští fotbalisté na domácí půdě v neděli 5. května od 17:00. Soupeřem jim bude mužstvo z Vysokého Mýta, které svěřenci Radima Truksy na podzim porazili 1:2 po pokutových kopech.

Jiskra Mšeno – Čáslav 4:0 (15. Helm, 23. Skuhravý, 65. Daníček, 83. Krejčík)

Jiskra Mšeno: Masařík – Váňa, Koblížek, Rozkovec, Čížek (78. Krejčík), Daníček, Helm, Skuhravý, Štajner (70. Štěpánek), Štemberk (67. Just), Houser (86. Munzar). Trenér Jaroslav Vodička.

Čáslav: Kubát – Skokan, Mráz, Kunášek, Hannich (46. Vocel) – Strnad (70. Richard), J. Petrů (70. K. Petrů), Vančura, Kořínek – Jícha, Ronovský (65. Čuchal). Trenér Radim Truksa.